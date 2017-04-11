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During border visit, Sessions outlines immigration plan

By Associated Press

Published: April 11, 2017 - 08:11 PM
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Attorney General Jeff Sessions (left) shakes hands with U.S. Customs and Border Protection officers as he tours the U.S.-Mexico border, Tuesday in Nogales, Ariz. Sessions announced making immigration enforcement a key Justice Department priority, saying he will speed up deportations of immigrants in the country illegally who were convicted of federal crimes. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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