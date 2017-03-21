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Dylann Roof’s friend gets over 2 years for hindering FBI

By Jeffrey Collins
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 01:37 PM | Updated: March 21, 2017 - 07:59 PM
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In this June 18, 2015, file frame from video, Joey Meek, friend of Dylann Roof who is accused of killing nine black church members during Bible study on June 17 in Charleston, S.C., speaks to The Associated Press. Meek, the only person to whom Roof confided his racist plan to massacre worshippers is set to be sentenced Tuesday for lying to the FBI. (AP Photo/File)


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