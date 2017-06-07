All CATEGORIES
☰ Menu

Earliest fossil evidence of Homo sapiens found in Morocco

By Deborah Netburn
Los Angeles Times

Published: June 7, 2017 - 07:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The undated artist rendering provided by the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology shows two views of a composite reconstruction of the earliest known Homo sapiens fossils from Jebel Irhoud (Morocco) based on micro computed tomographic scans of multiple original fossils. The oldest known fossils of human species have been unearthed in Morocco, revealing an early evolutionary step toward developing the fully modern human body. (Philipp Gunz/Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology via AP)


MORE IN NEWS

goodvols08_3 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more

Eric Nelson, executive director of the nonprofit Students With a Goal, already liked what came out of the first two hours of a free, all-day professional development workshop he and others participated in Wednesday at Goodyear’s global headquarters.

steamyear08web
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks
onesie08cut_01
Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital
Bob Dyer: More tips for people who don’t hate their kids
Opiate crisis: Another Akron child overdoses; Summit County toddlers at risk
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next