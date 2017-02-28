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Environment

Early bird special: Spring pops up super early in Ohio, much of U.S.

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: February 28, 2017 - 07:50 PM
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Fidelio Desbradel and his wife Leonor Desbradel, of the Dominican Republic, take a selfie in front of a Tulip Magnolia tree in Washington, Tuesday. Crocuses, cherry trees, magnolia trees are blooming several weeks early because of an unusually warm February. Some climate experts say it looks like, because of an assist from global warming, spring has sprung what may be record early this year in about half the nation. (AP Photo/Cliff Owen)


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