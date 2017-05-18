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Early heat wave breaking records in Northeast U.S. cities

By Bob Salsberg
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 10:01 PM

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