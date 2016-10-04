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East Coast preps for Hurricane Matthew evacuations, damage

By Terry Spencer and Jennifer Kay
Associated Press

Published: October 4, 2016 - 04:10 PM | Updated: October 5, 2016 - 08:22 AM
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Two men remove a downed power line to allow vehicles passage, in Petit Goave, Haiti, Tuesday. Matthew slammed into Haiti's southwestern tip with howling, 145 mph winds Tuesday, tearing off roofs in the poor and largely rural area, uprooting trees and leaving rivers bloated and choked with debris. ( AP Photo/Dieu Nalio Chery)


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