East Coast preps for Hurricane Matthew evacuations, damage

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rk9SVCBMQVVERVJEQUxFLCBGbGEuOiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSYjODIxNztzIGdvdmVybm9y
IHNhaWQgc2hlIHdvdWxkIGlzc3VlIGFuIGV2YWN1YXRpb24gb3JkZXIgV2VkbmVzZGF5IHNvIHRo
YXQgMSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSB3b3VsZCBoYXZlIHRpbWUgdG8gbGVhdmUgdGhlIGNvYXN0IGFo
ZWFkIG9mIEh1cnJpY2FuZSBNYXR0aGV3LCBhbmQgcmVzaWRlbnRzIHVwIGFuZCBkb3duIHRoZSBF
YXN0ZXJuIHNlYWJvYXJkIGVudGVyZWQgYmV0dGVyLXNhZmUtdGhhbi1zb3JyeSBtb2RlLCBmbG9j
a2luZyB0byBoYXJkd2FyZSBzdG9yZXMsIGdyb2NlcnkgYWlzbGVzIGFuZCBnYXMgc3RhdGlvbnMg
dG8gcHJlcGFyZSBmb3IgdGhlIHBvd2VyZnVsIHN0b3JtLjwvcD48cD5NYXR0aGV3IHdhcyBvbiB0
cmFjayB0byByYWtlIEZsb3JpZGEgYmVmb3JlIHNwaW5uaW5nIHVwIHRoZSBFYXN0IENvYXN0LiBU
aGUgQ2F0ZWdvcnkgNCBzdG9ybSBwYWNraW5nIHdpbmRzIG9mIDE0NSBtcGggcHVtbWVsZWQgcGFy
dHMgb2YgSGFpdGkgYW5kIHRoZSBEb21pbmljYW4gUmVwdWJsaWMgb24gVHVlc2RheSBhbmQgaXMg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gaGVhZCBub3J0aCBvdmVyIEN1YmEgYW5kIHRoZSBCYWhhbWFzIGJlZm9yZSBu
ZWFyaW5nIHRoZSBGbG9yaWRhIGNvYXN0IGJ5IFRodXJzZGF5LiBBdCBsZWFzdCBuaW5lIHBlb3Bs
ZSBpbiB0aGUgQ2FyaWJiZWFuIGhhdmUgZGllZC48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIEh1cnJpY2Fu
ZSBDZW50ZXIgaW4gTWlhbWkgaXNzdWVkIGEgaHVycmljYW5lIHdhdGNoIGZvciBhIDI2MC1taWxl
IHN0cmV0Y2ggZnJvbSBHb2xkZW4gQmVhY2ggbmVhciBGb3J0IExhdWRlcmRhbGUgdG8gdGhlIERh
eXRvbmEgQmVhY2ggYXJlYSwgbWVhbmluZyBodXJyaWNhbmUgZm9yY2Ugd2luZHMgb2YgNzQgbXBo
IG9yIGhpZ2hlciBjb3VsZCBvY2N1ciB3aXRoaW4gdHdvIGRheXMuPC9wPjxwPkluIFNvdXRoIEZs
b3JpZGEsIGxpbmVzIGF0IGdyb2Nlcnkgc3RvcmVzIHdlcmUgaGVhdmllciB0aGFuIHVzdWFsIGFu
ZCBzb21lIGVzc2VudGlhbHMgd2VyZSBpbiBzaG9ydCBzdXBwbHkuIFdoZW4gU2ltb25lIENvcnJh
ZG8gYW5kIGhlciBodXNiYW5kIHRyaWVkIHRvIGJ1eSB3YXRlciBhdCB0aGVpciBQdWJsaXggaW4g
RGF2aWUgbmVhciBGb3J0IExhdWRlcmRhbGUsIHRoZXkgbW9zdGx5IGZvdW5kIGVtcHR5IHNoZWx2
ZXMuIFRoZXJlIHdlcmUgYSBmZXcgYm90dGxlcyBvZiBoaWdoLWVuZCB3YXRlciBicmFuZHMsIGJ1
dCB0aGVyZSB3YXMgc28gbXVjaCBlbXB0eSBzaGVsZiBzcGFjZSB0aGF0IENvcnJhZG8gbGF5IGRv
d24gYW5kIGZ1bGx5IHN0cmV0Y2hlZCBvdXQgb24gdGhlIGJvdHRvbSBzaGVsZi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kgZ290IHNjYXJlZCBiZWNhdXNlIGFsbCB0aGF0IHdhcyBsZWZ0IGF0IFB1YmxpeCB3YXMg
anVzdCB0aGUgcHJpY2V5IHdhdGVyLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb3JyYWRvLCB3aG8gbGl2ZWQgdGhy
b3VnaCAxOTkyJiM4MjE3O3MgY2F0YXN0cm9waGljIEh1cnJpY2FuZSBBbmRyZXcsIHdoaWNoIHBy
YWN0aWNhbGx5IGxldmVsZWQgdGhlIG5lYXJieSBjaXR5IG9mIEhvbWVzdGVhZC4gJiM4MjIwO1Ro
ZXkgcmVhbGx5IHB1dCB0aGUgZmVhciBpbnRvIHlvdSBoZXJlLiBPbiB0aGUgdGVsZXZpc2lvbiBz
Y3JlZW4gZXZlcnkgZmV3IG1pbnV0ZXMgaXMgdGhlICYjODIxNjtiZWVwLCBiZWVwLCBiZWVwJiM4
MjE3OyBzdG9ybSBhbGVydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdvdi4gUmljayBTY290dCwgc3BlYWtpbmcg
aW4gdGhlIERheXRvbmEgYXJlYSwgd2FybmVkIHJlc2lkZW50cyB0aGV5IG11c3QgYmUgcHJlcGFy
ZWQgdG8gdGFrZSBhIGRpcmVjdCBoaXQgYW5kIGV2YWN1YXRpb24gb3JkZXJzIGNvdWxkIGJlIGlz
c3VlZCBhcyBlYXJseSBhcyBUdWVzZGF5LiBTY290dCBzYWlkIGhpcyBiaWdnZXN0IHdvcnJ5IGlz
IHRoYXQgcmVzaWRlbnRzIHdvbiYjODIxNzt0IHRha2Ugc2VyaW91c2x5IHRoZSB0aHJlYXQgZnJv
bSBNYXR0aGV3LCBlc3BlY2lhbGx5IHNpbmNlIHNvIG1hbnkgbmV3ZXIgcmVzaWRlbnRzIGhhdmUg
bmV2ZXIgbGl2ZWQgdGhyb3VnaCBhIGh1cnJpY2FuZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RvbiYjODIxNzt0
IHRha2UgYSBjaGFuY2UuIExlYXZlIGJlZm9yZSBpdCYjODIxNztzIHRvbyBsYXRlLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdG8gYmUgcHJlcGFyZWQgdG8gYmUgaGl0IGJ5IGEgY2F0
YXN0cm9waGljIGh1cnJpY2FuZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkh1cnJpY2FuZSBIZXJtaW5lIGJlY2Ft
ZSB0aGUgZmlyc3QgdG8gc3RyaWtlIEZsb3JpZGEgc2luY2UgV2lsbWEgaW4gMjAwNSB3aGVuIGl0
IGhpdCB0aGUgZWFzdGVybiBQYW5oYW5kbGUgb24gU2VwdC4gMiBhcyBhIENhdGVnb3J5IDEgc3Rv
cm0sIGNhdXNpbmcgb25lIGRlYXRoLCBzdG9ybSBzdXJnZSBkYW1hZ2UgdG8gYmVhY2hmcm9udCBo
b21lcyBhbmQgZG93bmVkIHRyZWVzIGFuZCBwb3dlcmxpbmVzLiBUaGF0IDExLXllYXIgbHVsbCBi
ZXR3ZWVuIHN0b3JtcyBoaXR0aW5nIEZsb3JpZGEgd2FzIHRoZSBsb25nZXN0IG9uIHJlY29yZC48
L3A+PHA+VGhlIGxhc3Qgc3Rvcm0gdG8gaGl0IHRoZSBBdGxhbnRpYyBzaWRlIG9mIEZsb3JpZGEg
d2FzIEh1cnJpY2FuZSBLYXRyaW5hLCB3aGljaCBzdHJ1Y2sgaW4gMjAwNSBvbiBpdHMgd2F5IHRv
IGRldmFzdGF0aW5nIHRoZSBHdWxmIGNvYXN0LjwvcD48cD5XaWxtYSBtYWRlIGxhbmRmYWxsIGFz
IGEgQ2F0ZWdvcnkgMyBzdG9ybSB3aXRoIDEyMCBtcGggd2luZHMsIGtpbGxpbmcgZml2ZSBwZW9w
bGUgYXMgaXQgcHVzaGVkIGZyb20gc291dGh3ZXN0IEZsb3JpZGEsIHRocm91Z2ggdGhlIEV2ZXJn
bGFkZXMgYW5kIGludG8gdGhlIEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZSBhbmQgUGFsbSBCZWFjaCBhcmVhLCBj
YXVzaW5nIGFuIGVzdGltYXRlZCAkMjEgYmlsbGlvbiBpbiBkYW1hZ2UgYW5kIGxlYXZpbmcgdGhv
dXNhbmRzIG9mIHJlc2lkZW50cyB3aXRob3V0IHBvd2VyIGZvciBtb3JlIHRoYW4gYSB3ZWVrLiBJ
dCBjb25jbHVkZWQgYSB0d28teWVhciBzcGFuIHdoZW4gYSByZWNvcmQgZWlnaHQgaHVycmljYW5l
cyBoaXQgdGhlIHN0YXRlLjwvcD48cD5Hb3Zlcm5vcnMgaW4gRmxvcmlkYSwgR2VvcmdpYSwgU291
dGggQ2Fyb2xpbmEgYW5kIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGRlY2xhcmVkIHN0YXRlcyBvZiBlbWVyZ2Vu
Y3kuIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEgY2FuY2VsZWQgY2FtcGFpZ24gYW5kIGhlYWx0aCBj
YXJlIGV2ZW50cyBpbiBGbG9yaWRhIG9uIFdlZG5lc2RheSBhbmQgd291bGQgaW5zdGVhZCB2aXNp
dCB0aGUgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIG9mIHRoZSBGZWRlcmFsIEVtZXJnZW5jeSBNYW5hZ2VtZW50IEFn
ZW5jeS48L3A+PHA+U29tZSBhaXJsaW5lcyBsZXQgcGFzc2VuZ2VycyBjaGFuZ2UgdHJhdmVsIHBs
YW5zIHdpdGhvdXQgcGVuYWx0eSBpZiB0aGVpciB0cmlwIG1pZ2h0IGJlIGFmZmVjdGVkIGJ5IE1h
dHRoZXcuPC9wPjxwPk5lYXIgRm9ydCBMYXVkZXJkYWxlLCBUaGUgSG9tZSBEZXBvdCBpbiBEYXZp
ZSBicmllZmx5IHJhbiBvdXQgb2YgcHJvcGFuZSBmb3IgZ2FzIGJhcmJlY3VlcyBhbmQgdGhlIHN1
cHBseSBvZiBiYXR0ZXJpZXMgd2FzIGR3aW5kbGluZy4gUGVvcGxlIGJvdWdodCBwbHl3b29kIHRv
IGNvdmVyIHdpbmRvd3MsIHRhcnBzIHRvIHB1dCBvdmVyIG91dGRvb3IgZnVybml0dXJlIGFuZCBj
b29sZXJzIGZvciBmb29kIHN0b3JhZ2UuPC9wPjxwPkRhbmUgVmFhbGEsIGEgZGllc2VsIG1lY2hh
bmljLCB3YXMgbG9hZGluZyBwbHl3b29kIG9udG8gaGlzIHBpY2t1cC4gSGUgbmVlZGVkIGl0IHNv
IGhlIGNvdWxkIHN0YW5kIG9uIGhpcyBhd25pbmcgdG8gaW5zdGFsbCB1cHBlciBmbG9vciBzaHV0
dGVycyBhdCBoaXMgaG9tZS4gSGUgbW92ZWQgdG8gRmxvcmlkYSBmcm9tIE1vbnRhbmEgaW4gMjAw
Nywgc28gTWF0dGhldyB3b3VsZCBiZSBoaXMgZmlyc3Qgc3Rvcm0uIEhlIGhhZCBsb2FkZWQgdXAg
b24gY2FubmVkIGZvb2QgYW5kIHdhdGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCB0b28g
Y29uY2VybmVkICYjODIxMjsgaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgYm90aGVyIG1lIG11Y2gs
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IGl0IGlzIGJldHRlciB0byBwcmVwLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SGFsZXkgc2FpZCBzdGF0ZSBvZmZpY2lhbHMgd291bGQgcmV2ZXJzZSBsYW5lcyBvbiBt
YWpvciBldmFjdWF0aW9uIHJvdXRlcyBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYS4gSXQgd291bGQgYmUgdGhl
IGZpcnN0IG1ham9yIGV2YWN1YXRpb24gc2luY2UgSHVycmljYW5lIEZsb3lkIGluIDE5OTksIHdo
ZW4gdGhlIGdvdmVybm9yIGF0IHRoZSB0aW1lIGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXZlcnNlIHRoZSBsYW5l
cyBhbmQgSW50ZXJzdGF0ZSAyNiBiZWNhbWUgYSBwYXJraW5nIGxvdC4gQSB0eXBpY2FsbHkgdHdv
LWhvdXIgZHJpdmUgZnJvbSBDaGFybGVzdG9uIHRvIENvbHVtYmlhIHR1cm5lZCBpbnRvIDI0LWhv
dXIgbmlnaHRtYXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB0aG91Z2ggd2ludGVy
IHN0b3Jtcy4gV2UmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB0aHJvdWdoIGEgMSwwMDAteWVhciBmbG9vZC4gQSBo
dXJyaWNhbmUgaXMgZGlmZmVyZW50LiBJIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgYW55b25lIHRvIGxvb2sg
YXQgdGhlIGxhc3QgY291cGxlIG9mIHRyYWdlZGllcyB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb25lIHRocm91Z2gg
YW5kIHRoaW5rIHRoaXMgaXMgc2ltaWxhciwmIzgyMjE7IEhhbGV5IHNhaWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.