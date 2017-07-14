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Eels from overturned truck slime cars on Oregon highway

Associated Press

Published: July 14, 2017 - 11:49 AM | Updated: July 14, 2017 - 11:50 AM
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This photo provided by the Oregon State Police shows eels on Highway 101 after a truck hauling them overturned in Depoe Bay, Ore., Thursday, July 13, 2017. Police said Salvatore Tragale was driving north with 13 containers holding 7,500 pounds (3,402 kilograms) of hagfish, which are commonly known as slime eels. (Oregon State Police via AP)


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