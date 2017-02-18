Electronic media searches at border crossings raise worry

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9SVExBTkQsIE9yZS46IFdhdGNoZG9nIGdyb3VwcyB0aGF0IGtlZXAgdGFicyBvbiBkaWdp
dGFsIHByaXZhY3kgcmlnaHRzIGFyZSBjb25jZXJuZWQgdGhhdCBVLlMuIEN1c3RvbXMgYW5kIEJv
cmRlciBQcm90ZWN0aW9uIGFnZW50cyBhcmUgc2VhcmNoaW5nIHRoZSBwaG9uZXMgYW5kIG90aGVy
IGRpZ2l0YWwgZGV2aWNlcyBvZiBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHRyYXZlbGVycyBhdCBib3JkZXIgY2hl
Y2twb2ludHMgaW4gVS5TLiBhaXJwb3J0cy48L3A+PHA+VGhlIGlzc3VlIGdhaW5lZCBhdHRlbnRp
b24gcmVjZW50bHkgYWZ0ZXIgYXQgbGVhc3QgdGhyZWUgdHJhdmVsZXJzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBD
YW5hZGlhbiBqb3VybmFsaXN0LCBzcG9rZSBvdXQgcHVibGljbHkgYWJvdXQgdGhlaXIgZXhwZXJp
ZW5jZXMuPC9wPjxwPlRoZSBlcGlzb2RlcyBoYXZlIGdhaW5lZCBub3RpY2UgYW1pZCBhbiBvdXRj
cnkgb3ZlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdHJhdmVsIGJhbiBhbmQgY29t
cGxhaW50cyBvZiBtaXN0cmVhdG1lbnQgb2YgZm9yZWlnbiB0cmF2ZWxlcnMsIGJ1dCB0aGUgZ292
ZXJubWVudCBpbnNpc3RzIHRoZXJlIGhhcyBiZWVuIG5vIHBvbGljeSBjaGFuZ2UgaW4gdGhlIG5l
dyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+PHA+Qm9yZGVyIFByb3RlY3Rpb24gc2F5cyBzZWFyY2hlcyBp
bmNyZWFzZWQgZml2ZWZvbGQgaW4gdGhlIGZpbmFsIGZpc2NhbCB5ZWFyIG9mIHRoZSBPYmFtYSBw
cmVzaWRlbmN5LCBidXQgc3RpbGwgYW1vdW50ZWQgdG8gbGVzcyB0aGFuIG9uZS1odW5kcmVkdGgg
b2YgMSBwZXJjZW50IG9mIGFsbCBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGFycml2YWxzLjwvcD48cD5UaGUgQW1l
cmljYW4gQ2l2aWwgTGliZXJ0aWVzIFVuaW9uIGFuZCB0aGUgRWxlY3Ryb25pYyBGcm9udGllciBG
b3VuZGF0aW9uIGJvdGggc2F5IHRoZXkgaGF2ZSBub3RpY2VkIGFuIHVwdGljayBpbiBjb21wbGFp
bnRzIGFib3V0IHNlYXJjaGVzIG9mIGRpZ2l0YWwgZGV2aWNlcyBieSBib3JkZXIgYWdlbnRzLjwv
cD48cD5UaGUgaW5jcmVhc2UgaGFzIGJlY29tZSBtb3N0IG5vdGljZWFibGUgaW4gdGhlIGxhc3Qg
bW9udGgsIHNhaWQgQWRhbSBTY2h3YXJ0eiwgYSBzZW5pb3Igc3RhZmYgbGF3eWVyIGF0IHRoZSBF
bGVjdHJvbmljIEZyb250aWVyIEZvdW5kYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgY29uY2Vy
bmVkIHRoYXQgYSBiYWQgcHJhY3RpY2UgdGhhdCBoYXMgZXhpc3RlZCB1bmRlciBwYXN0IHByZXNp
ZGVudHMgaGFzIGdvdHRlbiB3b3JzZSBpbiBxdWFudGl0eSB1bmRlciB0aGUgbmV3IHByZXNpZGVu
dCwmIzgyMjE7IFNjaHdhcnR6IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHNheXMgbm90aGlu
ZyBoYXMgY2hhbmdlZC4gQ3VzdG9tcyBvZmZpY2lhbHMgYWxzbyBzYXkgdGhlIHBlcmNlaXZlZCBz
aGlmdCBjYW4gYmUgYXR0cmlidXRlZCB0byBhIGp1bXAgaW4gdGhlIG51bWJlciBvZiBlbGVjdHJv
bmljIGRldmljZXMgdGhhdCBwZW9wbGUgYXJlIGNhcnJ5aW5nIHdpdGggdGhlbSBhbmQgc2hpZnRp
bmcgdGFjdGljcyBhcyB0aGUgYWdlbmN5IGFkanVzdHMgdG8gdGhlIGFtb3VudCBhbmQgdHlwZXMg
b2YgaW5mb3JtYXRpb24gdGhhdCBjYW4gYmUgc3RvcmVkIG9uIHRvZGF5JiM4MjE3O3MgZGV2aWNl
cy48L3A+PHA+QW1lcmljYW5zIGhhdmUgcHJvdGVjdGlvbiB1bmRlciB0aGUgRm91cnRoIEFtZW5k
bWVudCBmcm9tIHVucmVhc29uYWJsZSBzZWFyY2ggYW5kIHNlaXp1cmUuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUg
VS5TLiBib3JkZXIgaXMgYSBsZWdhbCBncmF5IHpvbmUuIEJvcmRlciBhZ2VudHMgaGF2ZSBsb25n
IGhhZCB0aGUgcmlnaHQgdG8gc2VhcmNoIHRyYXZlbGVycyYjODIxNzsgcGh5c2ljYWwgbHVnZ2Fn
ZSB3aXRob3V0IGEgd2FycmFudCwgYW5kIHRoYXQgaW50ZXJwcmV0YXRpb24gaGFzIGJlZW4gZXhw
YW5kZWQgdG8gaW5jbHVkZSBkaWdpdGFsIGRldmljZXMsIEFDTFUgc3RhZmYgYXR0b3JuZXkgTmF0
aGFuIEZyZWVkIFdlc3NsZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGxhdyBoYXMgbm90IGtlcHQgdXAgd2l0
aCB0aGUgJiM4MjIwO2luY3JlZGlibGUgdm9sdW1lIG9mIHBlcnNvbmFsIGRhdGEgdGhhdCB3ZSBo
YXZlIGluIG91ciBwb2NrZXRzIG5vdyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhhdCBjcmVhdGVzIHRy
ZW1lbmRvdXMgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgcXVlc3Rpb25zLCBzYWlkIFdlc3NsZXIuPC9wPjxwPlBy
aXZhY3kgYWR2b2NhdGVzIHNheSB0cmF2ZWxlcnMgd2hvIGFyZSBjb25jZXJuZWQgc2hvdWxkIGxl
YXZlIHRoZWlyIHBob25lcyBhbmQgbGFwdG9wcyBhdCBob21lIGFuZCBidXkgYSBjaGVhcCBwaG9u
ZSBvbmNlIHRoZXkgYXJyaXZlIGF0IHRoZWlyIGRlc3RpbmF0aW9uLjwvcD48cD5DQlAgY2FuJiM4
MjE3O3QgYmFyIGEgVS5TLiBjaXRpemVuIGZyb20gZW50cnkgaWYgdGhleSByZWZ1c2UgdG8gY29t
cGx5LCBidXQgYWdlbnRzIGNhbiBtYWtlIHRoaW5ncyBkaWZmaWN1bHQuPC9wPjxwPkhhc2FpbSBF
bHNoYXJrYXdpLCBhIHNlbGYtZW1wbG95ZWQgYnVzaW5lc3NtYW4gZnJvbSBBbmFoZWltLCBDYWxp
Zi4sIHNhaWQgaGUgd2FzIHN0b3BwZWQgYnkgYWdlbnRzIGluIExvcyBBbmdlbGVzIG9uIEZlYi4g
OSBhcyBoZSB3YXMgYm9hcmRpbmcgYSBwbGFuZSB0byBTYXVkaSBBcmFiaWEuIFRoZXkgYXNrZWQg
aGltIHRvIHVubG9jayBoaXMgcGhvbmUgd2l0aG91dCB0ZWxsaW5nIGhpbSB3aHkuPC9wPjxwPkVs
c2hhcmthd2ksIGEgTXVzbGltIGFuZCBVLlMuIGNpdGl6ZW4sIHNhaWQgaGUgcmVmdXNlZCBiZWNh
dXNlIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRoZSBtYWxlIGFnZW50cyB0byBzZWUgcGhvdG9zIG9m
IGhpcyB3aWZlIHdpdGggaGVyIGhlYWQgdW5jb3ZlcmVkLjwvcD48cD5XaGVuIGhlIGFza2VkIGZv
ciBhIGxhd3llciwgdGhlIGFnZW50cyBkZXRhaW5lZCBoaW0sIGhhbmRjdWZmZWQgaGltIGFuZCBp
bnRlcnJvZ2F0ZWQgaGltIGZvciBmb3VyIGhvdXJzIGJlZm9yZSBoZSBhZ3JlZWQgdG8gdW5sb2Nr
IHRoZSBkZXZpY2UgZm9yIGEgZmVtYWxlIGFnZW50LCBoZSBzYWlkLiBIZSBzYWlkIHNoZSBjaGVj
a2VkIGhpcyBlbWFpbCwgcGhvdG9zIGFuZCBlQmF5IGFuZCBBbWF6b24gYWNjb3VudHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.