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EPA moves to undo tougher pollution limits on coal plants

By Michael Biesecker
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 07:39 PM
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Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Scott Pruitt, left, shakes hands with coal miners during a visit to Consol Pennsylvania Coal Company's Harvey Mine Thursday in Sycamore, Pa. The Trump administration wants to trash Obama-era rules to limit water pollution from coal-fired power plants. Pruitt announced the change this week. Administrator Scott Pruitt sent a letter to a coalition of energy companies that lobbied against the 2015 water pollution rule. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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