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Errant U.S. bombing kills 12 Afghan security forces

By Amir Shah
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 06:22 PM

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