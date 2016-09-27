All CATEGORIES
☰ Menu

Ex-ally says Gov. Christie seemed happy about bridge gridlock

By David Porter
Associated Press

Published: September 27, 2016 - 09:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bridget Kelly and her attorney Michael Critchley, left, arrive at the Federal Courthouse in Newark, N.J., on Tuesday. Kelly, New Jersey Gov. Christie's former deputy chief of staff, and Bill Baroni, a former executive at the Port Authority of New York and New Jersey, are on trial, charged with conspiracy, fraud and civil rights deprivation in an alleged political revenge plot. (Danielle Parhizkaran/The Record via AP)


MORE IN NEWS

stink28cut
Act now to keep stink bugs out

Remember those stink bugs that drove you crazy last winter?

trafficct18cut_01
Summit County addresses human trafficking in new juvenile court program that is a first in Ohio
clinton28web
Fresh off of Hillary’s debate performance Bill stumps for her in Cleveland before an enthusiastic crowd
queen28_01
Meet Mantua’s new millionaire: Queen of Hearts winner Terri Vechery
phoenix28cut
Ohio Attorney General sues Akron car dealership over “unfair and deceptive” business practices
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next