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Ex-cop to face 4th trial in killing of daughter’s boyfriend

By Adam Kealoha Causey
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 04:11 PM | Updated: July 17, 2017 - 04:23 PM
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FILE - In this Friday, June 30, 2017 file photo, Shannon Kepler, left, arrives with his legal team for afternoon testimony in his third trial in Tulsa, Okla. Kepler, a former Oklahoma police officer who fatally shot his daughter's black boyfriend in 2014, will face a fourth trial in the shooting death. (AP Photo/Sue Ogrocki, File)


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