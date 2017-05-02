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Ex-officer to plead guilty in fleeing motorist’s death in South Carolina

By Meg Kinnard And Jeffrey Collins
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 12:58 PM
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FILE - In this Monday, Dec. 5, 2016, file photo, Defense attorneys Andy Savage, left, Don McCune, and Miller Shealy, right, sit around former North Charleston police officer Michael Slager at theCharleston County court in Charleston, S.C. Slager is pleading guilty to violating the civil rights of an unarmed black motorist he shot and killed during a 2015 traffic stop. A copy of the plea agreement obtained by The Associated Press Tuesday, May 2, 2017, also shows state prosecutors are dropping a pending murder charge in the death of Walter Scott. (Grace Beahm/The Post And Courier via AP, Pool, File)


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