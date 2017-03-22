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Ex-Penn St official: ’I should have done more’ in abuse case

Associated Press

Published: March 22, 2017 - 01:55 PM
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Former Penn State president Graham Spanier, with wife Sandra, walks back from a lunch break on the second day of his trial at the Dauphin County Courthouse, Tuesday, March 21, 2017, in Harrisburg, Pa. The failure of Penn State's former president to report child molestation accusations against Jerry Sandusky allowed evil "to run wild," prosecutors said Tuesday at the start of Spanier's trial. (Dan Gleiter/PennLive.com via AP)


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