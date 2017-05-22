Ex-Trump aide Michael Flynn rejects Trump-Russia probe subpoena; Dems say he lied; Trump asked 2 intel chiefs to deny campaign worked with Russia, Post reports

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGZvcm1lciBuYXRp
b25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyLCBNaWNoYWVsIEZseW5uLCBpbnZva2VkIGhpcyBGaWZ0aCBB
bWVuZG1lbnQgcmlnaHQgYWdhaW5zdCBzZWxmLWluY3JpbWluYXRpb24gaW4gcmVidWZmaW5nIGEg
c3VicG9lbmEgTW9uZGF5IGluIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gUnVzc2lhJiM4MjE3O3Mg
ZWxlY3Rpb24gbWVkZGxpbmcuIFRoZW4gYSB0b3AgSG91c2UgRGVtb2NyYXQgY2l0ZWQgbmV3IGV2
aWRlbmNlIGhlIHNhaWQgYXBwZWFyZWQgdG8gc2hvdyBGbHlubiBsaWVkIG9uIGEgc2VjdXJpdHkg
Y2xlYXJhbmNlIGJhY2tncm91bmQgY2hlY2suPC9wPjxwPldpdGggVHJ1bXAgaGltc2VsZiBpbiB0
aGUgTWlkZGxlIEVhc3Qgb24gaGlzIGZpcnN0IGZvcmVpZ24gdHJpcCBhcyBwcmVzaWRlbnQsIGlu
dmVzdGlnYXRpb25zIGludG8gUnVzc2lhbiBpbnRlcmZlcmVuY2UgaW4gdGhlIDIwMTYgY2FtcGFp
Z24gJiM4MjEyOyBhbmQgYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgVHJ1bXAgY2FtcGFpZ24gY29sbGFib3JhdGlv
biAmIzgyMTI7IHNob3dlZCBubyBzaWduIG9mIHNsYWNrZW5pbmcgaW4gV2FzaGluZ3Rvbi4gPC9w
PjxwPkZseW5uJiM4MjE3O3Mgb3duIGRlZmVuc2l2ZSBjcm91Y2ggcmV2ZWFsZWQgdGhlIGhpZ2gg
bGVnYWwgc3Rha2VzIGhlIGZhY2VzIGFzIGludmVzdGlnYXRpb25zIGludGVuc2lmeTogYSBVLlMu
IGNvdW50ZXImIzE3MztpbnRlbGxpZ2VuY2UgcHJvYmUgb2YgUnVzc2lhLCBhIGZlZGVyYWwgaW52
ZXN0aWdhdGlvbiBpbiBWaXJnaW5pYSBhbmQgbXVsdGlwbGUgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBpbnF1aXJp
ZXMuPC9wPjxwPkFzIHdlbGwsIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgcmVwb3J0ZWQgTW9uZGF5IHRo
YXQgVHJ1bXAgYXNrZWQgdHdvIHRvcCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY2hpZWZzIGluIE1hcmNoIHRvIGRl
bnkgcHVibGljbHkgdGhhdCB0aGVyZSBoYWQgYmVlbiBjb2xsdXNpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgUnVz
c2lhbnMgYW5kIHRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+Q2l0aW5nIGN1cnJlbnQgYW5kIGZv
cm1lciBvZmZpY2lhbHMsIHRoZSBQb3N0IHNhaWQgdGhlIG5hdGlvbmFsIGludGVsbGlnZW5jZSBk
aXJlY3RvciwgRGFuaWVsIENvYXRzLCBhbmQgdGhlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBT
ZWN1cml0eSBBZ2VuY3ksIEFkbS4gTWljaGFlbCBSb2dlcnMsIGJvdGggcmVmdXNlZCBUcnVtcCYj
ODIxNztzIHJlcXVlc3QsIGp1ZGdpbmcgaXQgaW5hcHByb3ByaWF0ZS4gQ29hdHMgY291bGQgZmFj
ZSBxdWVzdGlvbnMgb24gdGhlIHJlcG9ydCBUdWVzZGF5IHdoZW4gaGUgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRv
IHRlc3RpZnkgYmVmb3JlIHRoZSBTZW5hdGUgQXJtZWQgU2VydmljZXMgQ29tbWl0dGVlLjwvcD48
cD5GbHlubiYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cyB0b2xkIHRoZSBTZW5hdGUgSW50ZWxsaWdlbmNlIENv
bW1pdHRlZSBvbiBNb25kYXkgdGhhdCBoZSB3aWxsIG5vdCB0dXJuIG92ZXIgcGVyc29uYWwgZG9j
dW1lbnRzIHNvdWdodCB1bmRlciB0aGUgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBzdWJwb2VuYSwgY2l0aW5nIGFu
ICYjODIyMDtlc2NhbGF0aW5nIHB1YmxpYyBmcmVuenkmIzgyMjE7IGFnYWluc3QgaGltLiBUaGV5
IGFsc28gc2FpZCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgYXBwb2ludG1lbnQgb2Yg
YSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwgaGFzIGNyZWF0ZWQgYSBsZWdhbGx5IGRhbmdlcm91cyBlbnZpcm9u
bWVudCBmb3IgaGltIHRvIGNvb3BlcmF0ZSB3aXRoIHRoZSBTZW5hdGUgcGFuZWwmIzgyMTc7cyBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5Ib3VycyBsYXRlciwgUmVwLiBFbGlqYWggQ3VtbWluZ3MsIHNl
bmlvciBEZW1vY3JhdCBvbiB0aGUgSG91c2Ugb3ZlcnNpZ2h0IGNvbW1pdHRlZSwgc2FpZCBnb3Zl
cm5tZW50IGRvY3VtZW50cyBoZSYjODIxNztzIHJldmlld2VkIHNob3dlZCBpbmNvbnNpc3RlbmNp
ZXMgaW4gRmx5bm4mIzgyMTc7cyBkaXNjbG9zdXJlcyB0byBVLlMuIGludmVzdGlnYXRvcnMgaW4g
ZWFybHkgMjAxNiBkdXJpbmcgaGlzIHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5jZSByZXZpZXcuPC9wPjxwPktl
eSBmYWN0cyBub3QgZGlzY2xvc2VkPC9wPjxwPkN1bW1pbmdzIHNhaWQgRmx5bm4gYXBwZWFyZWQg
dG8gaGF2ZSBtaXNsZWQgYXV0aG9yaXRpZXMgYWJvdXQgdGhlIHNvdXJjZSBvZiBhICQzMywwMDAg
cGF5bWVudCBmcm9tIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIHN0YXRlLXNwb25zb3JlZCBUViBuZXR3b3JrLCBm
YWlsZWQgdG8gaWRlbnRpZnkgZm9yZWlnbiBvZmZpY2lhbHMgd2l0aCB3aG9tIGhlIG1ldCAmIzgy
MTI7IGluY2x1ZGluZyBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBQcmVzaWRlbnQgVmxhZGltaXIgUHV0aW4gJiM4
MjEyOyBhbmQgZ2xvc3NlZCBvdmVyIGhpcyBmaXJpbmcgYXMgY2hpZWYgb2YgdGhlIERlZmVuc2Ug
SW50ZWxsaWdlbmNlIEFnZW5jeSBkdXJpbmcgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uLiBDdW1t
aW5ncyBtYWRlIGhpcyBwb2ludHMgaW4gYSBsZXR0ZXIgYXNraW5nIHRoZSBjb21taXR0ZWUmIzgy
MTc7cyBjaGFpcm1hbiwgSmFzb24gQ2hhZmZldHogb2YgVXRhaCwgdG8gc3VicG9lbmEgdGhlIFdo
aXRlIEhvdXNlIGZvciBkb2N1bWVudHMgcmVsYXRlZCB0byBGbHlubi48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7
cyB1bmNsZWFyIGZyb20gQ3VtbWluZ3MmIzgyMTc7IGxldHRlciB3aGV0aGVyIEZseW5uIHdvdWxk
IGZhY2UgbGVnYWwgamVvcGFyZHkgZm9yIGhpcyBhbnN3ZXJzIHRvIHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5j
ZSBpbnZlc3RpZ2F0b3JzLiBCdXQgaW4gYW4gQXByaWwgc3RhdGVtZW50IEN1bW1pbmdzIHdhcm5l
ZCB0aGF0IGZhbHNpZnlpbmcgb3IgY29uY2VhbGluZyBtYXRlcmlhbCBmYWN0cyBvbiBzZWN1cml0
eSBjbGVhcmFuY2UgcmV2aWV3cyBhcmUgZmVkZXJhbCBjcmltZXMsIGFuZCBjb252aWN0aW9ucyBj
b3VsZCBsZWFkIHRvIGZpbmVzIGFuZCB1cCB0byBmaXZlIHllYXJzIG9mIGltcHJpc29ubWVudC48
L3A+PHA+Rmx5bm4mIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgUm9iZXJ0IEtlbG5lciwgZGVjbGluZWQgdG8g
Y29tbWVudCBvbiBDdW1taW5ncyYjODIxNzsgYXNzZXJ0aW9ucy48L3A+PHA+VHJ1bXAgYXBwb2lu
dGVkIEZseW5uLCBhIHJldGlyZWQgQXJteSBsaWV1dGVuYW50IGdlbmVyYWwgYW5kIHRvcCBtaWxp
dGFyeSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY2hpZWYsIGFzIGhpcyB0b3AgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWlk
ZSBpbiBKYW51YXJ5LCBvbmx5IHRvIGZpcmUgaGltIGxlc3MgdGhhbiBhIG1vbnRoIGxhdGVyLiA8
L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGhhcyBzYWlkIEZseW5uIG1pc2xlZCB0b3AgVS5TLiBvZmZp
Y2lhbHMsIGluY2x1ZGluZyBWaWNlIFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBlbmNlLCBhYm91dCBoaXMgY29u
dGFjdHMgd2l0aCBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscywgaW5jbHVkaW5nIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIGFt
YmFzc2Fkb3IgdG8gdGhlIFUuUy48L3A+PHA+Q3VtbWluZ3MgYW5kIG90aGVyIERlbW9jcmF0cyBo
YXZlIGJsYXN0ZWQgVHJ1bXAgYW5kIGhpcyB0ZWFtIGZvciBmYWlsaW5nIHRvIG1vcmUgY2FyZWZ1
bGx5IGNoZWNrIEZseW5uJiM4MjE3O3MgYmFja2dyb3VuZCBiZWZvcmUgdGhleSBicm91Z2h0IGhp
bSB0byB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIHdoaWxlIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBoYXMgdHJpZWQg
dG8gYmxhbWUgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGZvciBmYWlsaW5nIHRvIHByb3Blcmx5
IHZldCBGbHlubiBlYXJsaWVyLiBDdW1taW5ncyBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IEZseW5uIHByb3Zp
ZGVkIGluY29uc2lzdGVudCBvciBtaXNsZWFkaW5nIHN0YXRlbWVudHMgdG8gVS5TLiBzZWN1cml0
eSBjbGVhcmFuY2UgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBpbiAyMDE2IGR1cmluZyB0aGUgcmVuZXdhbCBvZiBo
aXMgY3JlZGVudGlhbHMsIGNpdGluZyBhIE1hcmNoIDIwMTYgZ292ZXJubWVudCByZXBvcnQgYW5k
IGRldGFpbGVkIGVtYWlsIGFuZCBwYXltZW50IHJlY29yZHMuPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhl
IFNlbmF0ZSBjb21taXR0ZWUmIzgyMTc7cyBzdWJwb2VuYSB0byBGbHlubiBmb2N1c2VkIG9uIGhp
cyBpbnRlcmFjdGlvbnMgd2l0aCBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.