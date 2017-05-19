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Ex-U.S. Rep. Anthony Weiner pleads guilty in sexting case

By Larry Neumeister And Tom Hays
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 11:33 AM | Updated: May 19, 2017 - 11:58 AM
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FILE - In this July 24, 2013, file photo, former Democratic U.S. Rep. Anthony Weiner leaves his apartment building in New York. Weiner will appear in federal court, Friday, May 19, 2017, to face criminal charges in an investigation of his online communications with a teenage girl in North Carolina. (AP Photo/Richard Drew, File)


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