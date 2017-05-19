Ex-U.S. Rep. Anthony Weiner pleads guilty in sexting case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEZvcm1lciBVLlMuIFJlcC4gQW50aG9ueSBXZWluZXIsIHdob3NlIHBlbmNo
YW50IGZvciBzZXh0aW5nIHN0cmFuZ2VycyBlbmRlZCBoaXMgcG9saXRpY2FsIGNhcmVlciBhbmQg
bGVkIHRvIGFuIGludmVzdGlnYXRpb24gdGhhdCB1cGVuZGVkIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgcmFj
ZSwgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgRnJpZGF5IHRvIGNyaW1pbmFsIGNoYXJnZXMgaW4gY29ubmVjdGlv
biB3aXRoIGhpcyBvbmxpbmUgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgd2l0aCBhIDE1LXllYXItb2xkIGdpcmwu
PC9wPjxwPldlaW5lciBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBhIGNoYXJnZSBvZiB0cmFuc21pdHRpbmcg
c2V4dWFsIG1hdGVyaWFsIHRvIGEgbWlub3IgYW5kIGNvdWxkIGdldCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24u
IEhlIGFncmVlZCBub3QgdG8gYXBwZWFsIGFueSBzZW50ZW5jZSBiZXR3ZWVuIDIxIGFuZCAyNyBt
b250aHMgaW4gcHJpc29uLjwvcD48cD5JbiBjb3VydCwgV2VpbmVyIGNyaWVkIGFzIGhlIGFwb2xv
Z2l6ZWQgdG8gdGhlIHRlZW5hZ2VyIHdpdGggd2hvbSBoZSBleGNoYW5nZWQgc2V4dWFsbHkgZXhw
bGljaXQgdGV4dHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhhdmUgYSBzaWNrbmVzcywgYnV0IEkgZG8gbm90
IGhhdmUgYW4gZXhjdXNlLCYjODIyMTsgdGhlIGZvcm1lciBEZW1vY3JhdGljIGNvbmdyZXNzbWFu
IHNhaWQuPC9wPjxwPldlaW5lciB3YXMgYWxyZWFkeSBpbiBmZWRlcmFsIGN1c3RvZHkgYWhlYWQg
b2YgdGhlIGhlYXJpbmcuIFRoZSBqdWRnZSB0b2xkIGhpbSBoZSB3b3VsZCBoYXZlIHRvIHJlZ2lz
dGVyIGFzIGEgc2V4IG9mZmVuZGVyLjwvcD48cD5UaGUgRkJJIGJlZ2FuIGludmVzdGlnYXRpbmcg
V2VpbmVyIGluIFNlcHRlbWJlciBhZnRlciB0aGUgMTUteWVhci1vbGQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEg
Z2lybCB0b2xkIGEgdGFibG9pZCBuZXdzIHNpdGUsIHRoZSBEYWlseSBNYWlsLCB0aGF0IHNoZSBh
bmQgdGhlIGRpc2dyYWNlZCBmb3JtZXIgcG9saXRpY2lhbiBoYWQgZXhjaGFuZ2VkIGxld2QgbWVz
c2FnZXMgZm9yIHNldmVyYWwgbW9udGhzLjwvcD48cD5TaGUgYWxzbyBhY2N1c2VkIGhpbSBvZiBh
c2tpbmcgaGVyIHRvIHVuZHJlc3Mgb24gY2FtZXJhLjwvcD48cD5UaGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBs
ZWQgRkJJIGFnZW50cyB0byBzZWl6ZSBoaXMgbGFwdG9wIGNvbXB1dGVyLCB3aGljaCBsZWQgdG8g
dGhlIGRpc2NvdmVyeSBvZiBhIG5ldyBjYWNoZSBvZiBlbWFpbHMgdGhhdCBEZW1vY3JhdGljIHBy
ZXNpZGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGUgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGhhZCBzZW50IHRvIEh1bWEgQWJl
ZGluLCBXZWluZXImIzgyMTc7cyB3aWZlLjwvcD48cD5JbiBsYXRlIE9jdG9iZXIsIGp1c3QgZGF5
cyBiZWZvcmUgdGhlIGVsZWN0aW9uLCBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMgQ29tZXkgc3R1bm5lZCB0
aGUgY291bnRyeSBieSBhbm5vdW5jaW5nIHRoYXQgaGlzIGFnZW5jeSB3YXMgcmVvcGVuaW5nIGl0
cyBjbG9zZWQgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIENsaW50b24mIzgyMTc7cyBoYW5kbGluZyBvZiBT
dGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IGJ1c2luZXNzIG9uIGEgcHJpdmF0ZSBlbWFpbCBzZXJ2ZXIgc28gaXQg
Y291bGQgYW5hbHl6ZSB0aGUgbmV3bHkgZGlzY292ZXJlZCBjb3JyZXNwb25kZW5jZS48L3A+PHA+
VGhhdCBpbnF1aXJ5IHdhcyBicmllZi4gQ29tZXkgYW5ub3VuY2VkIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIHRo
ZSBlbGVjdGlvbiB0aGF0IHRoZSBuZXcgZW1haWxzIGNvbnRhaW5lZCBub3RoaW5nIHRvIGNoYW5n
ZSBoaXMgdmlldyB0aGF0IENsaW50b24gY291bGQgbm90IGJlIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhIGNyaW1l
LiBCdXQgQ2xpbnRvbiBwYXJ0bHkgYmxhbWVkIGhlciBsb3NzIHRvIFJlcHVibGljYW4gRG9uYWxk
IFRydW1wIG9uIENvbWV5JiM4MjE3O3MgYW5ub3VuY2VtZW50LjwvcD48cD5XZWluZXIsIHdobyBy
ZXByZXNlbnRlZCBOZXcgWW9yayBpbiBDb25ncmVzcyBmcm9tIDE5OTkgdG8gMjAxMSwgcmVzaWdu
ZWQgYWZ0ZXIgcmV2ZWxhdGlvbnMgdGhhdCBoZSB3YXMgc2VuZGluZyBzZXh1YWxseSBleHBsaWNp
dCBtZXNzYWdlcyB0byBtdWx0aXBsZSB3b21lbi48L3A+PHA+SGUgcmFuIGZvciBOZXcgWW9yayBD
aXR5IG1heW9yIGluIDIwMTMgYW5kIHdhcyBsZWFkaW5nIHNldmVyYWwgcG9sbHMgdW50aWwgaXQg
d2FzIHJldmVhbGVkIGhlIGhhZCBjb250aW51ZWQgaGlzIHF1ZXN0aW9uYWJsZSBiZWhhdmlvci4g
SGlzIGZhaWxlZCBtYXlvcmFsIGJpZCB3YXMgdGhlIHN1YmplY3Qgb2YgdGhlIGRvY3VtZW50YXJ5
ICYjODIyMDtXZWluZXIuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.