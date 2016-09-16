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FAA contemplating whether millions of drones will fill skies

By Joan Lowy
Associated Press

Published: September 16, 2016 - 02:26 PM
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FILE - In this April 14, 2016 file photo, a drone captures videos and still images of an apartment building in Philadelphia. Federal aviation officials say so many people are registering drones and applying for drone pilot licenses, they wonder if there will eventually be millions of drones crowding the nation's skies. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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