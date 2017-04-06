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Famed astronaut John Glenn laid to rest at Arlington

By Ben Nuckols
Associated Press

Published: April 6, 2017 - 12:42 PM | Updated: April 6, 2017 - 12:47 PM
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FILE - In this Jan. 25, 2012, file photo, former astronaut and Sen. John Glenn poses for a photo during an interview at his office in Columbus, Ohio. Glenn died on Dec. 8, 2016 at age 95. He will be interred Wednesday, April 5, 2017, in a small private ceremony at Arlington National Cemetery in Virginia. (AP Photo/Jay LaPrete, File)


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