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Family of black man shot 14 times by police wants charges

By Alison Noon
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 10:55 PM
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Robert Mann (right) the brother of Joseph Mann, who was killed by Sacramento Police in July, wipes his eye during a news conference Monday in Sacramento, Calif. The Mann family is demanding that the officers involved in shooting of Joseph Mann, 50, be charged with murder and that the U.S. Department of Justice open a civil rights investigation of the Sacramento Police Department. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


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