All CATEGORIES
☰ Menu

Family of black man shot 14 times by police wants charges

By Alison Noon
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 10:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Robert Mann (right) the brother of Joseph Mann, who was killed by Sacramento Police in July, wipes his eye during a news conference Monday in Sacramento, Calif. The Mann family is demanding that the officers involved in shooting of Joseph Mann, 50, be charged with murder and that the U.S. Department of Justice open a civil rights investigation of the Sacramento Police Department. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


MORE IN NEWS

bully04_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying - 10:46 PM

areemah Jackson knows what it’s like to be bullied.

Bob Dyer: Pro Football Hall demands pound of fan flesh - 10:46 PM
Death_Penalty_Ohio7bc22~2
Man convicted in Akron killing of girl, 3, to be executed when state resumes executions in January - 10:47 PM
Akron City Council approves issuing $30 million in bonds for school construction - 10:46 PM
KSU Latino group says fraternity chanted ‘build the wall’ at them while they marched in parade - 10:46 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next