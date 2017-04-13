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Family of boy killed on Kansas waterslide reach settlements

Associated Press

Published: April 13, 2017 - 03:28 PM
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FILE - In this July 9, 2014, file photo, riders go down the water slide called "Verruckt" at Schlitterbahn Waterpark in Kansas City, Kan. Two sisters injured in a 2016 waterslide accident that killed state lawmaker's 10-year-old son on the "Verruckt" have reached a settlement with the water park's owner. Attorney Lynn Johnson wouldn't reveal the terms of the out-of-court deal Wednesday, April 12, 2017, with the Schlitterbahn park over the accident last summer. (AP Photo/Charlie Riedel, File)


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