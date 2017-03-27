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Family pays tribute to American slain in terror attack

By Danica Kirka And Jill Lawless
Associated Pres

Published: March 27, 2017 - 03:27 PM
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Michael Payne, left, the brother of U.S. tourist Melissa Cochran, who was injured and husband Kurt Cochran killed in Wednesday's London attack, holds hands with his wife Shantell Payne during a family members press conference at New Scotland Yard, the headquarters of London's Metropolitan Police force, in London, Monday, March 27, 2017. The family of an American man killed last week in the London attack has offered tribute to his generosity and say they are grateful for the help and support so many have shown during a horrible time. (AP Photo/Matt Dunham)

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