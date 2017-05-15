Family: Pledge who died after hazing treated like ’roadkill’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IEEgZnJhdGVybml0eSBwbGVkZ2Ugd2hvIHdhcyBvcmRlcmVkIHRvIGd1enps
ZSBhbGNvaG9sIGR1cmluZyBhIGhhemluZyByaXR1YWwgYW5kIHR3aWNlIGZlbGwgZG93biBhIGZs
aWdodCBvZiBzdGFpcnMgYmVmb3JlIGhpcyBkZWF0aCB3YXMgdHJlYXRlZCBsaWtlICYjODIyMDty
b2Fka2lsbCwmIzgyMjE7IGhpcyBmYXRoZXIgc2FpZCBNb25kYXksIGRheXMgYWZ0ZXIgY3JpbWlu
YWwgY2hhcmdlcyB3ZXJlIGZpbGVkIGFnYWluc3QgMTggb2YgaGlzIHNvbiYjODIxNztzIFBlbm4g
U3RhdGUgZnJhdGVybml0eSBicm90aGVycy48L3A+PHA+SmltIFBpYXp6YSwgdGhlIGZhdGhlciBv
ZiAxOS15ZWFyLW9sZCBlbmdpbmVlcmluZyBzdHVkZW50IFRpbW90aHkgUGlhenphLCBzYWlkIHRo
ZSBCZXRhIFRoZXRhIFBpIGZyYXRlcm5pdHkgbWVtYmVycyB3ZXJlIHRvIGJsYW1lIGZvciBoaXMg
c29uJiM4MjE3O3MgRmVicnVhcnkgZGVhdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHBsYW5uZWQgdGhp
cyBuaWdodCBvdXQsJiM4MjIxOyBQaWF6emEgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgaGFkIGFsbCB0aGUg
aW50ZW50IHRvIGZlZWQgdGhlc2UgeW91bmcgbWVuIGxldGhhbCBkb3NlcyBvZiBhbGNvaG9sICYj
ODIxMjsgdG8gYnJpbmcgdGhlbSB0byBhbGNvaG9sIHBvaXNvbmluZyBsZXZlbHMuIFRoaXMgd2Fz
IHByZW1lZGl0YXRlZC4gVGhleSBraWxsZWQgb3VyIHNvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBmYW1p
bHkgb2YgdGhlIGNvbGxlZ2Ugc29waG9tb3JlIGZyb20gTGViYW5vbiwgTmV3IEplcnNleSwgdG9s
ZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB0aGF0IHRoZXkgYXJlIGNvbnNpZGVyaW5nIGEgbGF3c3Vp
dCBidXQgYXJlIGZvY3VzZWQgbm93IG9uIHRoZSBjcmltaW5hbCBjYXNlIGFnYWluc3QgdGhlaXIg
c29uJiM4MjE3O3MgZnJhdGVybml0eSBicm90aGVycy48L3A+PHA+RWlnaHQgZmFjZSB0aGUgbW9z
dCBzZXJpb3VzIGNoYXJnZSBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIGFzc2F1bHQsIGEgZmVsb255IHRoYXQgY2Fy
cmllcyBhIHNlbnRlbmNlIG9mIDEwIHRvIDIwIHllYXJzIGluIHByaXNvbi4gVGltb3RoeSBQaWF6
emEgY29uc3VtZWQgd2hhdCBwcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIHdhcyBhIGxpZmUtdGhyZWF0ZW5pbmcg
YW1vdW50IG9mIGFsY29ob2wgJiM4MjEyO2hpcyBibG9vZC1hbGNvaG9sIGNvbnRlbnQgcmVhY2hl
ZCBuZWFybHkgLjQwIHBlcmNlbnQsIGRvY3RvcnMgZXN0aW1hdGVkICYjODIxMjsgZHVyaW5nIGEg
aGF6aW5nIHJpdHVhbCBvbiBGZWIuIDIgaW4gU3RhdGUgQ29sbGVnZSwgUGVubnN5bHZhbmlhLCBh
bmQgaGUgZGllZCB0d28gZGF5cyBsYXRlci48L3A+PHA+UGlhenphJiM4MjE3O3MgcGFyZW50cyBz
YWlkIHRoZXkgd291bGQgbGlrZWx5IGF0dGVuZCB0aGUgY291cnQgcHJvY2VlZGluZ3MuIEEgcHJl
bGltaW5hcnkgaGVhcmluZyB0aGF0IGhhZCBiZWVuIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgdGhpcyB3ZWVrIGhh
cyBiZWVuIHB1c2hlZCBiYWNrIHRvIEp1bmUuPC9wPjxwPlBpYXp6YSYjODIxNztzIG1vdGhlciwg
RXZlbHluLCBzYWlkIGhlciBncmllZiBoYXMgd29yc2VuZWQgdGhlIG1vcmUgc2hlJiM4MjE3O3Mg
bGVhcm5lZCBhYm91dCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIGhlciBzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBt
aW5kIHVzZWQgdG8gZ28gdG8gZGFyayBwbGFjZXMgYmVmb3JlLiBOb3cgSSYjODIxNzttIGltYWdp
bmluZyBtb3JlIGhvcnJvcnMgc28gaXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgaGFyZCB0byBmYWxsIGFzbGVl
cCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5KaW0gUGlhenphIHNhaWQgdGhlIGZyYXRlcm5pdHkg
YnJvdGhlcnMgJiM4MjIwO3RvcnR1cmVkJiM4MjIxOyB0aGVpciBzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGV5IGhlbGQgaGltIGNhcHRpdmUgYW5kIHRvcnR1cmVkIGhpbS4gVGhleSB0cmVhdGVkIGhpbSBs
aWtlIHJvYWRraWxsLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0tub3dpbmcgdGhhdCB5b3VyIHNv
biBzdWZmZXJlZCB0aGUgd2F5IGhlIGRpZCBvdmVyIHN1Y2ggYSBsb25nIHBlcmlvZCBvZiB0aW1l
LCBhbmQgZGllZCBhIHZlcnkgc2xvdyBhbmQgdmVyeSBwYWluZnVsIGRlYXRoLCBmcmFua2x5LCBp
dCYjODIxNztzIGhhdW50aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBncmFuZCBqdXJ5IHNhaWQgc2VjdXJp
dHkgY2FtZXJhIGZvb3RhZ2UgY2FwdHVyZWQgZXZlbnRzIGluc2lkZSB0aGUgaG91c2UgdGhhdCBu
aWdodCwgaW5jbHVkaW5nIHBsZWRnZXMgYmVpbmcgb3JkZXJlZCB0byBndXp6bGUgYWxjb2hvbCBh
ZnRlciB0aGUgY2VyZW1vbnkuIFBpYXp6YSBhcHBlYXJlZCB0byBiZWNvbWUgaW5lYnJpYXRlZCBh
bmQgZmVsbCBmYWNlLWZpcnN0IGRvd24gYSBmbGlnaHQgb2YgYmFzZW1lbnQgc3RlcHMuPC9wPjxw
PkZyYXRlcm5pdHkgYnJvdGhlcnMgbWFkZSBoYWxmLWhlYXJ0ZWQgYW5kIGV2ZW4gY291bnRlcnBy
b2R1Y3RpdmUgZWZmb3J0cyB0byBoZWxwIGhpbSwgYW5kIHdoZW4gb25lIG1lbWJlciBzdHJvbmds
eSBhZHZvY2F0ZWQgZm9yIHN1bW1vbmluZyBoZWxwLCBoZSB3YXMgc2hvdmVkIGludG8gYSB3YWxs
IGFuZCB0b2xkIHRvIGxlYXZlLCB0aGUgcmVwb3J0IHNhaWQuPC9wPjxwPlBpYXp6YSBhcHBhcmVu
dGx5IGZlbGwgZG93biB0aGUgc3RlcHMgYWdhaW4gZWFybHkgdGhlIG5leHQgbW9ybmluZyBidXQg
d2FzIG5vdCBkaXNjb3ZlcmVkIHVudGlsIGFib3V0IDEwIGEubS4gU29tZW9uZSBjYWxsZWQgOTEx
IHNvbWUgNDAgbWludXRlcyBsYXRlci4gUGlhenphIGxhdGVyIGRpZWQgYXMgYSByZXN1bHQgb2Yg
c2V2ZXJlIGhlYWQgaW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBQaWF6emFzIHNhaWQgbm8gb25lIHJlcHJl
c2VudGluZyB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSBvciB0aGUgZnJhdGVybml0eSBhdHRlbmRlZCB0aGVpciBz
b24mIzgyMTc7cyB3YWtlIG9yIGZ1bmVyYWwgc2VydmljZXMuIEppbSBQaWF6emEgY2FsbGVkIHRo
ZWlyIGFic2VuY2UgJiM4MjIwO3NoYW1lZnVsLiYjODIyMTsgSGUgYWxzbyBub3RlZCB0aGF0IG5v
bmUgb2YgdGhlIHN0dWRlbnRzIGludm9sdmVkIGhhcyBiZWVuIGV4cGVsbGVkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBhbSBnbGFkIHRoZXkgaGF2ZSB0YWtlbiBhY3Rpb24gc28gZmFyIG9uIHNvbWUgdGhpbmdz
LCBidXQgdGhleSBoYXZlIGEgbG9uZyB3YXkgdG8gZ28sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9mIHRoZSBz
Y2hvb2wuPC9wPjxwPlRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGhhZCBubyBpbW1lZGlhdGUgcmVzcG9uc2UuPC9w
PjxwPlRoZSBQaWF6emFzIGhvcGUgdG8gcHVzaCBQZW5uIFN0YXRlIGFuZCB1bml2ZXJzaXRpZXMg
YWNyb3NzIHRoZSBuYXRpb24gdG8gYWRvcHQgY2hhbmdlcyAmIzgyMTI7IGFuZCBpbXByb3ZlIGVu
Zm9yY2VtZW50IG9mIGV4aXN0aW5nIHBvbGljaWVzICYjODIxMjsgdG8gcHJldmVudCBmdXR1cmUg
ZGVhdGhzLiBBbW9uZyB0aGVtLCB0aGV5IHN1Z2dlc3RlZCBhIGJhbiBvbiBhbGNvaG9sIGF0IGZy
YXRlcm5pdHkgZXZlbnRzIGFuZCBhIHN0cmljdCBiYW4gb24gaGF6aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhpcyBjYW4mIzgyMTc7dCBoYXBwZW4gdG8gYW55b25lIGVsc2UsJiM4MjIxOyBKaW0gUGl6emEg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1RpbSBQaWF6emEgaXMgb3VyIHNvbiwgYnV0IGhlIHJlcHJlc2VudHMgc28g
bXVjaCBtb3JlIHRoYW4gdGhhdCBub3cuIEhlIHJlcHJlc2VudHMgZXZlcnlib2R5JiM4MjE3O3Mg
c29uIGFuZCBkYXVnaHRlciB0aGF0IGlzIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGdvaW5nIHRvIGNvbGxlZ2Us
IHRoaW5raW5nIGFib3V0IHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gR3JlZWsgbGlmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk5laXRoZXIgcGFyZW50IHdvdWxkIHNheSB3aGV0aGVyIHRoZSBmcmF0ZXJuaXR5IG1lbWJlcnMg
aW52b2x2ZWQgc2hvdWxkIGhhdmUgdG8gc2VydmUgamFpbCB0aW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhh
dCYjODIxNztzIGZvciBhIGp1cnkgdG8gZGVjaWRlLCYjODIyMTsgSmltIFBpYXp6YSBzYWlkLiBI
ZSBhZGRlZCwgJiM4MjIwO1doYXQgaXMgYSBsaWZlIHdvcnRoPyBPdXIgc29uIGxvc3QgdGhlIHJl
c3Qgb2YgaGlzIGxpZmUuIEhlIGxvc3QgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZ3JhZHVhdGUsIHRvIGdldCBt
YXJyaWVkLCB0byBoYXZlIGtpZHMsIHRvIGJlIGhpcyBicm90aGVyJiM4MjE3O3MgYmVzdCBtYW4u
JiM4MjIxOzwvcD48cD5FdmVseW4gUGlhenphIHNhaWQ6ICYjODIyMDtIZSBnZXRzIHRvIHNpdCBp
biBhIG1hdXNvbGV1bS4gRXZlcnlib2R5IGVsc2UgZ2V0cyB0byBjb250aW51ZSBsaXZpbmcgdGhl
aXIgbGl2ZXMuIFRoZSB3b3JsZCBnb2VzIG9uIGZvciBldmVyeWJvZHkgZWxzZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBN
YXJrIFNjb2xmb3JvIGluIEhhcnJpc2J1cmcsIFBlbm5zeWx2YW5pYSwgY29udHJpYnV0ZWQgdG8g
dGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.