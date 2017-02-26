Family representative says actor Bill Paxton has died

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IEJpbGwgUGF4dG9uLCBhIHByb2xpZmljIGFuZCBjaGFyaXNtYXRpYyBh
Y3RvciB3aG8gaGFkIG1lbW9yYWJsZSByb2xlcyBpbiBzdWNoIGJsb2NrYnVzdGVycyBhcyAmIzgy
MjA7QXBvbGxvIDEzJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO1RpdGFuaWMmIzgyMjE7IHdoaWxlIGFsc28g
Y2hlcmlzaGluZyBoaXMgd29yayBpbiAmIzgyMjA7T25lIEZhbHNlIE1vdmUmIzgyMjE7IGFuZCBv
dGhlciBsb3ctYnVkZ2V0IG1vdmllcyBhbmQgaW4gdGhlIEhCTyBzZXJpZXMgJiM4MjIwO0JpZyBM
b3ZlLCYjODIyMTsgaGFzIGRpZWQgZnJvbSBjb21wbGljYXRpb25zIGR1ZSB0byBzdXJnZXJ5LiBI
ZSB3YXMgNjEuPC9wPjxwPkEgZmFtaWx5IHJlcHJlc2VudGF0aXZlIGlzc3VlZCBhIHN0YXRlbWVu
dCBTdW5kYXkgb24gdGhlIGRlYXRoIGJ1dCBwcm92aWRlZCBubyBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMuPC9w
PjxwPlBheHRvbiwgYSBGb3J0IFdvcnRoLCBUZXhhcywgbmF0aXZlLCBhcHBlYXJlZCBpbiBkb3pl
bnMgb2YgbW92aWVzIGFuZCB0ZWxldmlzaW9uIHNob3dzIGFuZCBzZWVtZWQgdG8gYmUgYXJvdW5k
IHdoZW4gaGlzdG9yeSB3YXMgbWFkZSBib3RoIG9uIGFuZCBvZmYgc2NyZWVuLiBBcyBhIGJveSwg
aGUgd2FzIGluIHRoZSBjcm93ZCB0aGF0IHdlbGNvbWVkIFByZXNpZGVudCBKb2huIEYuIEtlbm5l
ZHkgaW4gVGV4YXMgb24gdGhlIG1vcm5pbmcgb2YgTm92LiAyMiwgMTk2MywgaG91cnMgYmVmb3Jl
IEtlbm5lZHkgd2FzIGtpbGxlZCBpbiBEYWxsYXMuIEFzIGEgeW91bmcgbWFuLCBoZSB3b3JrZWQg
aW4gdGhlIGFydCBkZXBhcnRtZW50IGZvciAmIzgyMjA7QiYjODIyMTsgbW92aWUga2luZyBSb2dl
ciBDb3JtYW4sIHdobyBoZWxwZWQgbGF1bmNoIHRoZSBjYXJlZXJzIG9mIG51bWVyb3VzIGFjdG9y
cyBhbmQgZmlsbW1ha2Vycy48L3A+PHA+UGF4dG9uJiM4MjE3O3MgbW92aWUgY3JlZGl0cyBpbmNs
dWRlZCBzb21lIG9mIHRoZSBzaWduYXR1cmUgd29ya3Mgb2YgdGhlIHBhc3QgNDAgeWVhcnMsIGZy
b20gJiM4MjIwO1RpdGFuaWMmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7QXBvbGxvIDEzJiM4MjIxOyB0byAm
IzgyMjA7VGhlIFRlcm1pbmF0b3IgYW5kICYjODIyMDtBbGllbnMuJiM4MjIxOyBUZWxldmlzaW9u
IGZhbnMga25ldyBoaW0gZm9yIGhpcyByb2xlIGFzIGEgcG9seWdhbWlzdCwgd2l0aCB0aHJlZSB3
aXZlcyB3aG8gZXhwZWN0ZWQgdGhlIGJlc3QgZnJvbSBoaW0sIGluIHRoZSBIQk8gc2VyaWVzICYj
ODIyMDtCaWcgTG92ZSwmIzgyMjE7IGZvciB3aGljaCBoZSByZWNlaXZlZCB0aHJlZSBHb2xkZW4g
R2xvYmUgbm9taW5hdGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCaWxsIFBheHRvbiB3YXMgYSBiaWctaGVh
cnRlZCwgdGhvdWdodGZ1bCBhbmQgaG9ub3JhYmxlIHBlcnNvbiwmIzgyMjE7IGhpcyAmIzgyMjA7
QmlnIExvdmUmIzgyMjE7IGNvLXN0YXIgQ2hsb2UgU2V2aWdueSBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50
LiAgJiM4MjIwO0hlIGFsd2F5cyBoYWQgYSBzbWlsZSBvbiBoaXMgZmFjZSBhbmQgY291bGQgZW50
ZXJ0YWluIGFueSByb29tIHdpdGggaGlzIHdvbmRlcmZ1bCBzdG9yaWVzIG9mIGhpcyBtYW55IGFt
YXppbmcgeWVhcnMgaW4gSG9sbHl3b29kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGF4dG9uIHdhcyBjdXJyZW50
bHkgc3RhcnJpbmcgaW4gdGhlIENCUyBkcmFtYSAmIzgyMjA7VHJhaW5pbmcgRGF5LCYjODIyMTsg
d2hpY2ggcHJlbWllcmVkIEZlYi4gMi4gVGhlIG5ldHdvcmsgaGFzIG5vdCB5ZXQgYW5ub3VuY2Vk
IHdoZXRoZXIgaXQgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBhaXIgdGhlIGNvbXBsZXRlZCBlcGlzb2Rlcy48
L3A+PHA+UGF4dG9uIGlzIHN1cnZpdmVkIGJ5IGhpcyB3aWZlIG9mIDMwIHllYXJzLCBMb3Vpc2Ug
TmV3YnVyeSwgYW5kIHRoZWlyIHR3byBjaGlsZHJlbi4gSGlzIGZpcnN0IG1hcnJpYWdlLCB0byBh
Y3RyZXNzIEtlbGx5IFJvd2FuLCBlbmRlZCBpbiBkaXZvcmNlLjwvcD48cD5IaXMgZGVhdGggYWRk
cyBhIHNhZCBub3RlIHRvIFN1bmRheSBuaWdodCYjODIxNztzIEFjYWRlbXkgQXdhcmRzIGNlcmVt
b25pZXMuIFBheHRvbiB3YXMgbmV2ZXIgbm9taW5hdGVkIGJ1dCBhcHBlYXJlZCBpbiBzZXZlcmFs
IE9zY2FyLXdpbm5pbmcgbW92aWVzIGFuZCB3YXMgYmVsb3ZlZCBhbmQgcmVzcGVjdGVkIHRocm91
Z2hvdXQgSG9sbHl3b29kIGFuZCBiZXlvbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPbiB0aGlzIE9zY2FyIFN1
bmRheSwgd2F0Y2ggJiM4MjE2O09uZSBGYWxzZSBNb3ZlJiM4MjE3OyBvciAmIzgyMTY7QSBTaW1w
bGUgUGxhbiYjODIxNzsgdG8gc2VlIHRoaXMgbG92ZWx5IGxlYWRpbmcgbWFuLCBhdCBoaXMgZmlu
ZXN0LCYjODIyMTsgUGF4dG9uJiM4MjE3O3MgZnJpZW5kIFJvYiBMb3dlIHR3ZWV0ZWQuPC9wPjxw
PlBheHRvbiBicm91Z2h0IGEgcmVsaWFibHkgaHVtYW4gZGltZW5zaW9uIHRvIGJpZy1idWRnZXQg
YWN0aW9uIGFkdmVudHVyZXMgYW5kIHNjaWVuY2UgZmljdGlvbi4gSGUgd2FzLCBzY2ktZmkgZmFu
cyBsaWtlIHRvIHBvaW50IG91dCwgdGhlIG9ubHkgYWN0b3Iga2lsbGVkIGJ5IGEgUHJlZGF0b3Is
IGEgVGVybWluYXRvciBhbmQgYW4gQWxpZW4uIEJ1dCBQYXh0b24sIGZhbW91c2x5IGdlbmlhbCBh
bmQgYXBwcm9hY2hhYmxlLCBkZWZpbmVkIGhpcyBjYXJlZXIgbGVzcyBieSBoaXMgbWFycXVlZSBz
dGF0dXMgdGhhbiBhcyBhIGNoYXJhY3RlciBhY3RvciB3aG9zZSByZWd1bGFyIEpvZXMgYXBwZWFy
ZWQgYWNyb3NzIHRoZSBsaWtlcyBvZiAmIzgyMjA7T25lIEZhbHNlIE1vdmUsJiM4MjIxOyAmIzgy
MjA7QSBTaW1wbGUgUGxhbiYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtOaWdodGNyYXdsZXIuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjA7JiM4MjIxO0kmIzgyMTc7bSBhIGZydXN0cmF0ZWQgcm9tYW50aWMgYWN0b3Is
JiM4MjIxOyBoZSB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluIDIwMDYuICAmIzgyMjA7SSB3
YW50ZWQgdG8gcGxheSB0aGUgQnVkIHBhcnQgaW4gJiM4MjE2O1NwbGVuZG9yIGluIHRoZSBHcmFz
cywmIzgyMTc7IEkgd2FudGVkIHRvIHBsYXkgUm9tZW8gJiM4MjEyOyB0aGUgZ3JlYXQsIHVucmVx
dWl0ZWQsIHRyYWdpYyBsb3ZlIHN0b3JpZXMuIEkmIzgyMTc7dmUgZ290dGVuIHRvIG1peCBpdCB1
cCBhIGJpdCB3aXRoIHRoZSBsYWRpZXMgYnV0IHRoZSByb21hbmNlIGhhcyBiZWVuIGEgc3VicGxv
dCwgcnVubmluZyBmcm9tIHRoZSB0b3JuYWRvIG9yIHdoYXRldmVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kgZmVlbCBsaWtlIEkmIzgyMTc7bSBhIHJlZ2lvbmFsaXN0IGFuZCBhIHBvcHVsaXN0IHdo
byYjODIxNztzIG5ldmVyIGZpdCBpbiBhbW9uZyB0aGUgaW50ZWxsZWN0dWFscywmIzgyMjE7IGhl
IGFkZGVkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGVyZSYjODIxNztzIHdoZXJlIHRoZSBoZWFydCBvZiBB
bWVyaWNhbiBhcnQgaXMuIE15IGdyZWF0ZXN0IHJvbGVzIGhhdmUgYmVlbiBpbiByZWdpb25hbCBm
aWxtcywgd2hldGhlciBpdCB3YXMgJiM4MjE2O09uZSBGYWxzZSBNb3ZlJiM4MjE3OyBvciAmIzgy
MTY7RnJhaWx0eSYjODIxNzsgb3IgJiM4MjE2O1NpbXBsZSBQbGFuJiM4MjE3OyBvciAmIzgyMTY7
VHJhdmVsbGVyLiYjODIyMTsmIzgyMTc7PC9wPjxwPlBheHRvbiBvZnRlbiBzcG9rZSB3YXJtbHkg
b2YgaGlzIHVwYnJpbmdpbmcsIGFuZCBob3cgaGlzIGZhdGhlciBleHBvc2VkIGhpbSBlYXJseSB0
byBtb3ZpZXMgYW5kIHRoZSBzdGFnZS4gSGlzIGZhdGhlciwgSm9obiBQYXh0b24sIGFsc28gc2hh
cmVkIGhpcyBzb24mIzgyMTc7cyBrbmFjayBmb3IgYmVpbmcgYXJvdW5kIGZhbW91cyBwZW9wbGUu
IEEgY2hpbGRob29kIG5laWdoYm9yIHdhcyB0aGUgYXJ0aXN0IFRob21hcyBIYXJ0IEJlbnRvbi4g
Sm9obiBQYXh0b24gbGF0ZXIgYmVsb25nZWQgdG8gdGhlIHNhbWUgZ29sZmluZyBjbHViIGFzIHRo
ZSBncmVhdCBCZW4gSG9nYW4sIHdob20gQmlsbCBQYXh0b24gZ290IHRvIGtub3cgZ3Jvd2luZyB1
cC48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBpbmR1c3RyeSYjODIxNztzIGJ1c2llc3QgYWN0b3JzLCBQYXh0
b24gb25jZSBzYWlkIHRoZSBoYXJkZXN0IHBhcnQgb2YgaGlzIGNhcmVlciB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
dGhlIHdvcmsgaXRzZWxmLCBidXQgdGhlIHRpbWUgaW4gYmV0d2Vlbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lv
dSBrbm93IGFsbCB0aGUgdGltZSBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaW4gdGhpcyBidXNpbmVzcyB3aGlj
aCBpcyBhIGxvbmcsIGxvbmcgdGltZSBub3csIEkgZ28gZnJvbSBoYXZpbmcgaW5jcmVkaWJsZSBk
YXlzIGxpa2Ugc2hvb3RpbmcgdGhlIHBhcnQgb2YgU2FtIEhvdXN0b24gYW5kIHRoZW4gYWxsIG9m
IGEgc3VkZGVuIEkmIzgyMTc7bSBob21lIGFuZCBJJiM4MjE3O20gb3V0IG9mIHdvcmsgYW5kIGl0
JiM4MjE3O3MgdHdvIG8mIzgyMTc7Y2xvY2sgaW4gdGhlIGFmdGVybm9vbiwgSSYjODIxNzttIGlu
IG15IGJveGVyIHNob3J0cyB3YXRjaGluZyBUdXJuZXIgQ2xhc3NpYyBNb3ZpZXMsJiM4MjIxOyBo
ZSB0b2xkIHRoZSBBUCBpbiAyMDE1LiAmIzgyMjA7QW5kIGFsbCBJIGNhbiB0ZWxsIHlvdSBpcywg
dGhhbmsgR29kIGZvciBUdXJuZXIgQ2xhc3NpYyBNb3ZpZXMgYW5kIFJvYmVydCBPc2Jvcm4uICYj
ODIyMDs8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.