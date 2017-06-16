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Fate of program to protect young immigrants still undecided

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 11:15 AM
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FILE - In this June 6, 2017, file photo, Homeland Security Secretary John Kelly testifies on Capitol Hill in Washington. The Trump administration is formally revoking an Obama-era program intended to protect immigrant parents of U.S. citizens and legal residents from deportation. The Deferred Action for Parents of Americans program was announced by the Obama administration in 2014 but was blocked by a federal judge in Texas after 26 states challenged the programs legality in federal court. Kelly formally revoked the policy memo that created the program, which mirrored an earlier effort to protect young immigrants in the country illegally from deportation on June 15. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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