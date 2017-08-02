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Father of Philando Castile wants a portion of settlement

Associated Press

Published: August 2, 2017 - 12:16 PM
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FILE - In this July 6, 2017, file photo, a bouquet of flowers adorns the grave of Philando Castile on the one year anniversary of his death at Calvary Cemetery in St. Louis. Phelix Frazier Sr., the father of Philando Castile, a motorist fatally shot by a suburban Minneapolis police officer last summer, wants a portion of the $3 million settlement reached in his son's death. Frazier is serving a life term in federal prison on drug trafficking charges. (David Carson/St. Louis Post-Dispatch via AP, File)


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