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Father: Suspect in officers’ slaying wanted to shoot police

By Robert Jablon and Christopher Weber
Associated Press

Published: October 9, 2016 - 11:43 PM | Updated: October 10, 2016 - 07:25 AM
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This Sunday photo released by the Riverside County Sheriff's Department shows suspect John Felix, who was apprehended early Sunday after a lengthy standoff and faces charges including multiple counts of murder on a peace officer. Police said Felix suddenly pulled out a gun and opened fire on the officers who had responded to a family disturbance call Saturday. (Riverside County Sheriff's Department via AP)


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