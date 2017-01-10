FBI chief says Russia hacked GOP computers but didn’t leak info

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUnVzc2lhbiBoYWNrZXJzIHN0b2xlIGluZm9ybWF0aW9uIGZyb20gc3Rh
dGUtbGV2ZWwgUmVwdWJsaWNhbiBQYXJ0eSBjb21wdXRlciBzZXJ2ZXJzIGFuZCBvbGQgUmVwdWJs
aWNhbiBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgZGlnaXRhbCBkb21haW5zLCBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFt
ZXMgQ29tZXkgdG9sZCBhIFNlbmF0ZSBwYW5lbCBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5CdXQgdGhhdCBpbmZv
cm1hdGlvbiB3YXNuJiM4MjE3O3QgbGVha2VkIGFuZCBwb3N0ZWQgb25saW5lLCBoZSBzYWlkLjwv
cD48cD5UaGF0IHdhcyBpbiBzaGFycCBjb250cmFzdCB0byB0aGUgUnVzc2lhbiBoYWNrcyBhbmQg
bGVha3Mgb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIGVtYWlscyBmcm9tIERlbW9jcmF0aWMgTmF0aW9uYWwgQ29t
bWl0dGVlIGNvbXB1dGVycyBhbmQgZnJvbSBEZW1vY3JhdGljIG5vbWluZWUgSGlsbGFyeSBDbGlu
dG9uJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gbWFuYWdlciwgSm9obiBQb2Rlc3RhLjwvcD48cD5Db21leSBz
YWlkIHRoZSBGQkkgZm91bmQgZXZpZGVuY2Ugb2YgUnVzc2lhbiBoYWNraW5nICYjODIyMDtkaXJl
Y3RlZCBhdCYjODIyMTsgUmVwdWJsaWNhbiBzdGF0ZS1sZXZlbCBjYW1wYWlnbnMgYW5kIG9sZCBS
TkMgZG9tYWlucywgYnV0ICYjODIyMDtpdCB3YXMgb2xkIHN0dWZmIGFuZCBub25lIG9mIHRoYXQg
d2FzIHJlbGVhc2VkLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgU2VuYXRlIEludGVsbGlnZW5jZSBDb21t
aXR0ZWUuPC9wPjxwPlRoZSBGQkkgc2F3ICYjODIyMDtubyBldmlkZW5jZSYjODIyMTsgdGhhdCBo
YWNrZXJzIGdvdCBpbnRvIGNvbXB1dGVycyB1c2VkIGJ5IFByZXNpZGVudC1lbGVjdCBEb25hbGQg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBvciBkb21haW5zIHVzZWQgYnkgdGhlIFJOQyBkdXJpbmcg
dGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gY3ljbGUsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlJ1c3NpYW4gaGFja2VycyBh
bHNvIGluZmlsdHJhdGVkIHN0YXRlIHZvdGVyIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBkYXRhYmFzZXMgYW5kIHN0
b2xlIGluZm9ybWF0aW9uLCBpbmNsdWRpbmcgaG9tZSBhZGRyZXNzZXMgb2Ygdm90ZXJzLCBDb21l
eSBzYWlkLiBUaG9zZSBjb21wdXRlcnMgd2VyZSBub3QgaW52b2x2ZWQgaW4gdGFsbHlpbmcgdm90
ZXMuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIG5vIGV2aWRlbmNlIGFueW9uZSBjaGFuZ2VkIHRoZSB2b3RlciBy
b2xscywgQ29tZXkgc2FpZCwgYnV0IFJ1c3NpYW4gaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljaWFscyBtYXkg
YmUgcGxhbm5pbmcgdG8gdXNlIHRoZSBjb3BpZWQgdm90ZXIgcmVnaXN0cmF0aW9uIGRhdGFiYXNl
cyBpbiBhIGZ1dHVyZSBhdHRhY2suPC9wPjxwPkl0IHdhcyBDb21leSYjODIxNztzIGZpcnN0IHB1
YmxpYyBhcHBlYXJhbmNlIHNpbmNlIHRoZSByZWxlYXNlIG9mIGEgZGVjbGFzc2lmaWVkIHJlcG9y
dCBGcmlkYXkgdGhhdCBzYWlkIHRoYXQgUnVzc2lhbiBQcmVzaWRlbnQgVmxhZGltaXIgUHV0aW4g
ZGlyZWN0ZWQgYW4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGNhbXBhaWduIHRoYXQgJiM4MjIwO2FzcGlyZWQgdG8g
aGVscCYjODIyMTsgVHJ1bXAgd2luIGFuZCB0byAmIzgyMjA7aGFybSYjODIyMTsgQ2xpbnRvbiYj
ODIxNztzIGNoYW5jZXMuPC9wPjxwPkNJQSBEaXJlY3RvciBKb2huIEJyZW5uYW4sIE5hdGlvbmFs
IFNlY3VyaXR5IEFnZW5jeSBEaXJlY3RvciBNaWNoYWVsIFJvZ2VycyBhbmQgRGlyZWN0b3Igb2Yg
TmF0aW9uYWwgSW50ZWxsaWdlbmNlIEphbWVzIENsYXBwZXIgYWxzbyBzcG9rZSBiZWZvcmUgdGhl
IFNlbmF0ZSBwYW5lbC48L3A+PHA+Q2xhcHBlciBzYWlkIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcmVwb3J0
IG9uIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIGludGVyZmVyZW5jZSBpbiB0aGUgY2FtcGFpZ24gd2FzIGJhc2Vk
IG9uIGRhdGEgY29sbGVjdGVkIGZyb20gaW5mb3JtYW50cywgdGVjaG5pY2FsIHN1cnZlaWxsYW5j
ZSBzeXN0ZW1zIGFuZCBvcGVuIHNvdXJjZSBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+VHJ1bXAgd2FzIGJy
aWVmZWQgb24gdGhlIGZ1bGwgY2xhc3NpZmllZCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcmVwb3J0IEZyaWRheSwg
bm90IGp1c3QgdGhlIHBvcnRpb24gbWFkZSBwdWJsaWMsIGFzIHdhcyBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNr
IE9iYW1hLjwvcD48cD5PbiBTYXR1cmRheSwgVHJ1bXAgYmxhbWVkIHRoZSBETkMgZm9yIG5vdCBw
cm90ZWN0aW5nIGl0cyBjb21wdXRlcnMgJiM4MjEyOyBub3QgUnVzc2lhIGZvciBoYWNraW5nICYj
ODIxMjsgYW5kIHByYWlzZWQgdGhlIFJOQyBmb3Igc3Ryb25nZXIgY3liZXIgJiMxNzM7ZGVmZW5z
ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcyBhbmQgQ05OIHJlcG9ydGVkIFR1ZXNkYXkgbmln
aHQgdGhhdCBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb2ZmaWNpYWxzIGFsc28gcHJlc2VudGVkIFRydW1wIHdpdGgg
dW5zdWJzdGFudGlhdGVkIHJlcG9ydHMgdGhhdCBSdXNzaWEgaGFkIGNvbXByb21pc2luZyBwZXJz
b25hbCBhbmQgZmluYW5jaWFsIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IGhpbS48L3A+PHA+QSBmZXcgaG91
cnMgYWZ0ZXIgdGhlIENOTiByZXBvcnQsIFRydW1wIHR3ZWV0ZWQ6ICYjODIyMDtGQUtFIE5FV1Mg
JiM4MjEyOyBBIFRPVEFMIFBPTElUSUNBTCBXSVRDSCBIVU5UISYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VuLiBN
YXJjbyBSdWJpbywgUi1GbGEuLCB3aG8gb3Bwb3NlZCBUcnVtcCBpbiB0aGUgR09QIHByaW1hcnks
IHNhaWQgUnVzc2lhJiM4MjE3O3MgYWN0aXZpdHkgd2FzbiYjODIxNzt0IGd1aWRlZCBieSBpdHMg
c3VwcG9ydCBmb3IgVHJ1bXAsIGJ1dCByYXRoZXIgdG8gbWFuaXB1bGF0ZSBVLlMuIHB1YmxpYyBv
cGluaW9uICYjODIyMDtmb3IgdGhlIHB1cnBvc2Ugb2YgZGlzY3JlZGl0aW5nIGluZGl2aWR1YWwg
cG9saXRpY2FsIGZpZ3VyZXMsIHNvd2luZyBjaGFvcyBhbmQgZGl2aXNpb24gaW4gb3VyIHBvbGl0
aWNzLCBzb3dpbmcgZG91YnRzIGFib3V0IHRoZSBsZWdpdGltYWN5IG9mIG91ciBlbGVjdGlvbnMu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJl
cG9ydC4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.