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FBI director: Public should be sensitive to fake news

By Eric Tucker
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 11:22 AM
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FILE - In this March 29, 2017, file photo FBI Director James Comey speaks during the Intelligence and National Security Alliance Leadership Dinner in Alexandria, Va. Comey says Americans should be mindful of foreign efforts to undermine confidence in U.S. elections. (AP Photo/Cliff Owen, File)


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