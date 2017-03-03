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FDA approves first drug to limit frequent waking to urinate

By Linda A. Johnson
Associated Press

Published: March 3, 2017 - 08:10 PM

 

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