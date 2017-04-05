Fed minutes reveal debate over inflation and Trump

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIG9mZmljaWFscyBsYXN0IG1vbnRoIHN0cnVn
Z2xlZCB0byBjb21lIHRvIGdyaXBzIHdpdGggdHdvIGJpZyB1bmNlcnRhaW50aWVzIGZhY2luZyB0
aGUgVS5TLiBlY29ub215ICYjODIxMjsgd2hldGhlciBpdCB3b3VsZCBiZSBzYWZlIHRvIGxldCBp
bmZsYXRpb24gcmlzZSBmYXN0ZXIgZm9yIGEgd2hpbGUgYW5kIGhvdyB0byBhc3Nlc3MgdGhlIGlt
cGFjdCBvZiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYW1iaXRpb3VzIGVjb25vbWlj
IHN0aW11bHVzIHBsYW5zLjwvcD48cD5NaW51dGVzIG9mIHRoZSBGZWQmIzgyMTc7cyBkaXNjdXNz
aW9uIGF0IHRoZWlyIE1hcmNoIG1lZXRpbmcgcmVsZWFzZWQgV2VkbmVzZGF5IHNob3dlZCBuZWFy
LXVuYW5pbW91cyBzdXBwb3J0IGZvciB0aGUgcXVhcnRlci1wb2ludCBpbmNyZWFzZSBpbiBpdHMg
a2V5IHBvbGljeSByYXRlLCB0aGUgc2Vjb25kIHJhdGUgaGlrZSBpbiB0aHJlZSBtb250aHMuIEJ1
dCB0aGVyZSB3YXMgbGVzcyBhZ3JlZW1lbnQgb3ZlciB0aGUgaXNzdWVzIG9mIGluZmxhdGlvbiBh
bmQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlY29ub21pYyBwbGFucy48L3A+PHA+VGhlIGdyb3VwIGRlY2lkZWQg
dG8ga2VlcCBzaWduYWxpbmcgdGhhdCBmdXR1cmUgcmF0ZSBoaWtlcyB3b3VsZCBiZSBncmFkdWFs
IGJ1dCBiZSBwcmVwYXJlZCB0byByZXNwb25kIHF1aWNrbHkgdG8gY2hhbmdlcyBpbiB0aGUgZWNv
bm9taWMgb3V0bG9vay4gTWFueSBhbmFseXN0cyBiZWxpZXZlIHRoZSBGZWQgd2lsbCBob2xkIHJh
dGVzIHN0ZWFkeSBhdCB0aGUgTWF5IG1lZXRpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBtaW51dGVzIGFsc28gc2hv
d2VkIHRoYXQgRmVkIG9mZmljaWFscyBoYWQgYSBicmllZmluZyBmcm9tIHN0YWZmIG92ZXIgdGhl
IGNlbnRyYWwgYmFuayYjODIxNztzIG1hc3NpdmUgJDQuNSB0cmlsbGlvbiBiYWxhbmNlIHNoZWV0
LCB3aGljaCB3YXMgcXVhZHJ1cGxlZCBkdXJpbmcgdGhlIGZpbmFuY2lhbCBjcmlzaXMgYW5kIGl0
cyBhZnRlcm1hdGggYXMgdGhlIGNlbnRyYWwgYmFuayBlbmdhZ2VkIGluIHN1Y2Nlc3NpdmUgcm91
bmRzIG9mIGJvbmQgcHVyY2hhc2VzIGFzIGEgd2F5IHRvIGxvd2VyIGxvbmctdGVybSBpbnRlcmVz
dCByYXRlcyBhbmQgZ2l2ZSB0aGUgd2VhayBlY29ub215IGEgYm9vc3QuPC9wPjxwPlRoZSBtaW51
dGVzIHNhaWQgdGhhdCBGZWQgb2ZmaWNpYWxzIGFncmVlZCB0aGF0IGlmIHRoZSBlY29ub215IGNv
bnRpbnVlZCB0byBwZXJmb3JtIGFzIGV4cGVjdGVkIHRoYXQgJiM4MjIwO2EgY2hhbmdlIGluIHRo
ZSBjb21taXR0ZWUmIzgyMTc7cyByZWludmVzdG1lbnQgcG9saWN5IHdvdWxkIGxpa2VseSBiZSBh
cHByb3ByaWF0ZSBsYXRlciB0aGlzIHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DdXJyZW50bHksIHRoZSBG
ZWQgaGFzIGJlZW4ga2VlcGluZyB0aGUgbGV2ZWwgb2YgdGhlIGJhbGFuY2Ugc2hlZXQgc3RlYWR5
IGF0ICQ0LjUgdHJpbGxpb24uIEJ1dCBmaW5hbmNpYWwgbWFya2V0cyBoYXZlIGJlZW4gY2xvc2Vs
eSB3YXRjaGluZyBmb3IgYW55IEZlZCBzaWduYWwgb24gdGhlIHRpbWluZyBvZiB3aGVuIHRoZSBG
ZWQgd291bGQgYmVnaW4gcmVkdWNpbmcgdGhlIGxldmVsIG9mIGl0cyBib25kIGhvbGRpbmdzIGJ5
IGhhbHRpbmcgaXRzIGN1cnJlbnQgcHJhY3RpY2Ugb2YgcmVwbGFjaW5nIGFueSBtYXR1cmluZyBi
b25kcy4gVGhlIG1pbnV0ZXMgaW5kaWNhdGVkIHRoYXQgdGhpcyBjaGFuZ2UgY291bGQgYmUgYW5u
b3VuY2VkIGxhdGVyIHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIG1pbnV0ZXMgc2hvd2VkIHRoYXQgc2V2
ZXJhbCBGZWQgb2ZmaWNpYWxzIGJlbGlldmVkIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzdGltdWx1cyBw
bGFucyB3b3VsZCBsaWtlbHkgbm90IGJlZ2luIHVudGlsIG5leHQgeWVhci4gVGhlIG1pbnV0ZXMg
c2FpZCB0aGF0IGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlICYjODIyMDtzdWJzdGFudGlhbCB1bmNlcnRhaW50aWVz
JiM4MjIxOyBhYm91dCB0aGUgb3V0bGluZXMgb2YgdGhlIHByb2dyYW0gdGhhdCB3aWxsIGV2ZW50
dWFsbHkgZW1lcmdlIGZyb20gQ29uZ3Jlc3MsIGFib3V0IGhhbGYgb2YgdGhlIEZlZCBvZmZpY2lh
bHMgaGFkIG5vdCBpbmNsdWRlZCBhbnkgYXNzdW1wdGlvbnMgYWJvdXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBl
ZmZvcnRzIGluIHRoZWlyIGVjb25vbWljIGZvcmVjYXN0cy48L3A+PHA+V2hpbGUgbW9zdCBiZWxp
ZXZlZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHBsYW5zIGhhZCB0aGUgcG90ZW50aWFsIHRvIGJvb3N0IGdyb3d0
aCwgc29tZSBzYWlkIHRoZXJlIHdlcmUgYWxzbyBkb3duc2lkZSByaXNrcyBmcm9tIGEgcG9zc2li
bGUgYWR2ZXJzZSBlY29ub21pYyByZWFjdGlvbiBmcm9tIFRydW1wJiM4MjE3O3MgbWVhc3VyZXMg
dG8gbGltaXQgaW1taWdyYXRpb24gYW5kIHRvIGluY3JlYXNlIHRyYWRlIGJhcnJpZXJzIHRvIHBy
b3RlY3QgQW1lcmljYW4gd29ya2Vycy48L3A+PHA+T24gaW5mbGF0aW9uLCB0aGUgbWludXRlcyBz
aG93ZWQgdGhhdCBzb21lIEZlZCBvZmZpY2lhbHMgd29ycmllZCB0aGF0IGlmIHVuZW1wbG95bWVu
dCwgY3VycmVudGx5IGF0IGEgbG93IG9mIDQuNyBwZXJjZW50LCBmZWxsIGV2ZW4gZnVydGhlciwg
aXQgY291bGQgcG9zZSBhICYjODIyMDtzaWduaWZpY2FudCB1cHNpZGUgcmlzayYjODIyMTsgb2Yg
aGlnaGVyIGluZmxhdGlvbi4gVGhlIEZlZCYjODIxNztzIHR3byBnb2FscyBhcmUgdG8gYWNoaWV2
ZSBtYXhpbXVtIGVtcGxveW1lbnQgYW5kIG1vZGVyYXRlIGluZmxhdGlvbi4gVW5lbXBsb3ltZW50
IGlzIGN1cnJlbnRseSBiZWxvdyB0aGUgRmVkJiM4MjE3O3MgNC44IHBlcmNlbnQgZ29hbCwgd2hp
bGUgaW5mbGF0aW9uIGhhcyByZW1haW5lZCBiZWxvdyB0aGUgRmVkJiM4MjE3O3MgMiBwZXJjZW50
IGluZmxhdGlvbiBnb2FsIGZvciBzZXZlcmFsIHllYXJzLjwvcD48cD5XaGlsZSBzb21lIEZlZCBv
ZmZpY2lhbHMgYXJndWVkIHRoYXQgdGhlIGluZmxhdGlvbiB0YXJnZXQgbWlnaHQgYmUgYWNoaWV2
ZWQgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGlzIHllYXIsIG90aGVyIEZlZCBvZmZpY2lhbHMgYXJndWVkIHRo
YXQgc2luY2UgaW5mbGF0aW9uIGhhZCBydW4gYmVsb3cgMiBwZXJjZW50IGZvciBzbyBsb25nLCBp
dCB3b3VsZCBkbyBubyBoYXJtIHRvIGFsbG93IHByaWNlcyB0byByaXNlIGFib3ZlIDIgcGVyY2Vu
dCBmb3IgYSB0aW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QSBmZXcgbWVtYmVycyBleHByZXNzZWQgdGhlIHZp
ZXcgdGhhdCB0aGUgY29tbWl0dGVlIHNob3VsZCBhdm9pZCBwb2xpY3kgYWN0aW9ucyBvciBjb21t
dW5pY2F0aW9ucyB0aGF0IG1pZ2h0IGJlIGludGVycHJldGVkIGFzIHN1Z2dlc3RpbmcgdGhlIGNv
bW1pdHRlZSYjODIxNztzIDIgcGVyY2VudCBpbmZsYXRpb24gb2JqZWN0aXZlIHdhcyBhY3R1YWxs
eSBhIGNlaWxpbmcsJiM4MjIxOyB0aGUgbWludXRlcyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgRmVkJiM4MjE3
O3MgZGVjaXNpb24gdG8gYm9vc3QgaXRzIGtleSBwb2xpY3kgcmF0ZSBieSBhIHF1YXJ0ZXItcG9p
bnQgbGVmdCBpdCBpbiBhIHJhbmdlIG9mIDAuNzUgcGVyY2VudCB0byAxIHBlcmNlbnQuPC9wPjxw
PlRoZSBGZWQgY29udGludWVkIHRvIHNpZ25hbCB0aGF0IGl0IGV4cGVjdGVkIHRvIGJvb3N0IHJh
dGVzIHRocmVlIHRpbWVzIHRoaXMgeWVhciwgYW5kIG1hbnkgcHJpdmF0ZSBlY29ub21pc3RzIGJl
bGlldmUgdGhhdCB0aGUgdXBjb21pbmcgcmF0ZSBoaWtlcyBtaWdodCBvY2N1ciBhdCB0aGUgSnVu
ZSBhbmQgU2VwdGVtYmVyIG1lZXRpbmdzLiBUaGUgbmV4dCBtZWV0aW5nIGlzIE1heSAyLTMuPC9w
PjxwPlRoZSBtaW51dGVzIHdlcmUgcmVsZWFzZWQgd2l0aCB0aGUgY3VzdG9tYXJ5IHRocmVlIHdl
ZWsgdGltZSBkZWxheSBhZnRlciB0aGUgTWFyY2ggbWVldGluZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.