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Fed raises key rate and unveils plan to reduce bond holdings

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: June 14, 2017 - 01:36 PM | Updated: June 14, 2017 - 02:22 PM
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FILE - In this Thursday, March 23, 2017, file photo, Federal Reserve Chair Janet Yellen steps offstage after speaking at the Federal Reserve System Community Development Research Conference in Washington. There isnt much suspense about what the Fed will announce when its latest policy meeting ends: That its raising its key short-term rate for the third time in six months. But anticipation surrounds the possibility that the Fed could signal policy shifts in a statement it will issue, in updated economic forecasts and in a news conference with Yellen. (AP Photo/Cliff Owen, File)


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