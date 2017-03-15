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Travel ban

Federal judge in Hawaii puts Trump travel ban on hold

By Jennifer Sinco Kelleher  and Gene Johnson
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 09:37 PM | Updated: March 16, 2017 - 08:23 AM
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Justin Cox of the National Immigration Law Center, representing all the plaintiffs, right, with Omar Jadwat of ACLU, speaks to reporters outside the courthouse in Greenbelt, Md., Wednesday. A federal judge in Maryland says he will issue a ruling in a lawsuit challenging President Donald Trump's revised travel ban. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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