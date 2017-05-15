Federal judges ask if travel ban is biased against Muslims

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0VBVFRMRTogRmVkZXJhbCBqdWRnZXMgb24gTW9uZGF5IHBlcHBlcmVkIGEgbGF3eWVyIGZv
ciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHdpdGggcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHdoZXRoZXIgdGhl
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgdHJhdmVsIGJhbiBkaXNjcmltaW5hdGVzIGFnYWluc3Qg
TXVzbGltcyBhbmQgemVyb2VkIGluIG9uIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBz
dGF0ZW1lbnRzLCB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gYSB3ZWVrIHRoZSByaGV0b3JpYyBoYXMgZmFj
ZWQganVkaWNpYWwgc2NydXRpbnkuPC9wPjxwPkFjdGluZyBTb2xpY2l0b3IgR2VuZXJhbCBKZWZm
cmV5IFdhbGwsIGRlZmVuZGluZyB0aGUgdHJhdmVsIGJhbiwgdG9sZCB0aGUgdGhyZWUtanVkZ2Ug
cGFuZWwgb2YgdGhlIDl0aCBVLlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyB0aGF0IHRoZSBl
eGVjdXRpdmUgb3JkZXIgc2hvdWxkIGJlIHJlaW5zdGF0ZWQgYmVjYXVzZSBpdCBmYWxscyB3ZWxs
IHdpdGhpbiB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYXV0aG9yaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm8g
b25lIGhhcyBldmVyIGF0dGVtcHRlZCB0byBzZXQgYXNpZGUgYSBsYXcgdGhhdCBpcyBuZXV0cmFs
IG9uIGl0cyBmYWNlIGFuZCBuZXV0cmFsIGluIGl0cyBvcGVyYXRpb24gb24gdGhlIGJhc2lzIG9m
IGxhcmdlbHkgY2FtcGFpZ24gdHJhaWwgY29tbWVudHMgbWFkZSBieSBhIHByaXZhdGUgY2l0aXpl
biBydW5uaW5nIGZvciBvZmZpY2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5GdXJ0aGVyLCBXYWxs
IHNhaWQgdGhlIHByZXNpZGVudCBoYWQgYmFja2VkIG9mZiB0aGUgY29tbWVudHMgaGUgbWFkZSBk
dXJpbmcgdGhlIGNhbXBhaWduLCBjbGFyaWZ5aW5nIHRoYXQgJiM4MjIwO3doYXQgaGUgd2FzIHRh
bGtpbmcgYWJvdXQgd2FzIElzbGFtaWMgdGVycm9yaXN0IGdyb3VwcyBhbmQgdGhlIGNvdW50cmll
cyB0aGF0IHNwb25zb3Igb3Igc2hlbHRlciB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmVhbCBLYXR5YWws
IHdobyByZXByZXNlbnRlZCBIYXdhaWksIGEgcGxhaW50aWZmIGluIHRoZSBsYXdzdWl0LCBleHBy
ZXNzZWQgZGlzYmVsaWVmIGF0IHRoYXQgYXJndW1lbnQgYW5kIHNhaWQgVHJ1bXAgaGFkIHJlcGVh
dGVkbHkgc3Bva2VuIG9mIGEgTXVzbGltIGJhbiBkdXJpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1w
YWlnbiBhbmQgYWZ0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgcmVwZWF0ZWQgcGF0dGVybiBv
ZiB0aGUgcHJlc2lkZW50LCYjODIyMTsgS2F0eWFsIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSA5dGggQ2lyY3Vp
dCBwYW5lbCB3YXMgaGVhcmluZyBhcmd1bWVudHMgb3ZlciBIYXdhaWkmIzgyMTc7cyBsYXdzdWl0
IGNoYWxsZW5naW5nIHRoZSB0cmF2ZWwgYmFuLCB3aGljaCB3b3VsZCBzdXNwZW5kIHRoZSBuYXRp
b24mIzgyMTc7cyByZWZ1Z2VlIHByb2dyYW0gYW5kIHRlbXBvcmFyaWx5IGJhciBuZXcgdmlzYXMg
Zm9yIGNpdGl6ZW5zIG9mIElyYW4sIExpYnlhLCBTb21hbGlhLCBTdWRhbiwgU3lyaWEgYW5kIFll
bWVuLiBUaGUganVkZ2VzIHdpbGwgZGVjaWRlIHdoZXRoZXIgdG8gdXBob2xkIGEgSGF3YWlpIGp1
ZGdlJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gaW4gTWFyY2ggdGhhdCBibG9ja2VkIHRoZSBiYW4uPC9wPjxw
Pkxhc3Qgd2VlaywganVkZ2VzIG9uIHRoZSA0dGggQ2lyY3VpdCBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzIGhl
YXJkIGFyZ3VtZW50cyBvdmVyIHdoZXRoZXIgdG8gYWZmaXJtIGEgTWFyeWxhbmQganVkZ2UmIzgy
MTc7cyBkZWNpc2lvbiBwdXR0aW5nIHRoZSBiYW4gb24gaWNlLiBUaGV5IGFsc28gcXVlc3Rpb25l
ZCB3aGV0aGVyIHRoZXkgY291bGQgY29uc2lkZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBzdGF0
ZW1lbnRzLCB3aXRoIG9uZSBqdWRnZSBhc2tpbmcgaWYgdGhlcmUgd2FzIGFueXRoaW5nIG90aGVy
IHRoYW4gJiM4MjIwO3dpbGxmdWwgYmxpbmRuZXNzJiM4MjIxOyB0aGF0IHdvdWxkIHByZXZlbnQg
dGhlbSBmcm9tIGRvaW5nIHNvLjwvcD48cD5Eb3plbnMgb2YgYWR2b2NhdGVzIGZvciByZWZ1Z2Vl
cyBhbmQgaW1taWdyYW50cyByYWxsaWVkIG91dHNpZGUgdGhlIGZlZGVyYWwgY291cnRob3VzZSBp
biBTZWF0dGxlLCBzb21lIGNhcnJ5aW5nICYjODIyMDtObyBCYW4sIE5vIFdhbGwmIzgyMjE7IHNp
Z25zLjwvcD48cD5XYWxsJiM4MjE3O3MgaW5zaXN0ZW5jZSB0aGF0IHRoZSB0cmF2ZWwgYmFuIHNo
b3VsZCBiZSB1cGhlbGQgYmVjYXVzZSBpdCBpcyAmIzgyMjA7bmV1dHJhbCwmIzgyMjE7IHdpdGhv
dXQgcmVmZXJlbmNlIHRvIElzbGFtLCBkcmV3IHBvaW50ZWQgcXVlc3Rpb25zIGZyb20gSnVkZ2Ug
UmljaGFyZCBQYWV6LiBBbiBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgaXNzdWVkIGJ5IFByZXNpZGVudCBGcmFu
a2xpbiBSb29zZXZlbHQgdGhhdCBsZWQgdG8gdGhlIGludGVybm1lbnQgb2YgMTEwLDAwMCBKYXBh
bmVzZS1BbWVyaWNhbnMgZHVyaW5nIFdvcmxkIFdhciBJSSBzaW1pbGFybHkgd2FzIGNvdWNoZWQg
YXMgYSBuZWNlc3NpdHkgZm9yIG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IGFuZCBtYWRlIG5vIHJlZmVyZW5j
ZSB0byByZXNpZGVudHMgb2YgSmFwYW5lc2UgaGVyaXRhZ2UsIFBhZXogbm90ZWQuPC9wPjxwPlRo
ZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQgdXBoZWxkIHRoYXQgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIGluIGEgY2hh
bGxlbmdlIGJyb3VnaHQgYnkgQ2FsaWZvcm5pYSByZXNpZGVudCBGcmVkIEtvcmVtYXRzdS4gVGhl
IHJ1bGluZyBpcyBub3cgd2lkZWx5IGNvbnNpZGVyZWQgcmVncmV0dGFibGUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXb3VsZCB0aGUgS29yZW1hdHN1IGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBwYXNzIG11c3RlciB1bmRlciB5
b3VyIHRlc3QgdG9kYXk/JiM4MjIxOyBQYWV6IGdyaWxsZWQgV2FsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO05v
LCBKdWRnZSBQYWV6LCYjODIyMTsgaGUgYW5zd2VyZWQ8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doeSBub3Q/ICYj
ODIxNjtGYWNpYWxseSBsZWdpdGltYXRlJiM4MjE3OyAmIzgyMTI7IHRoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwg
eW91IHNheSEmIzgyMjE7IFBhZXogc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBlbXBoYXNpemUgJiM4MjE2O2Zh
Y2lhbGx5IGxlZ2l0aW1hdGUuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdh
bnQgdG8gYmUgdmVyeSBjbGVhciBhYm91dCB0aGlzLCYjODIyMTsgV2FsbCBzYWlkIHNvbGVtbmx5
LiAmIzgyMjA7VGhpcyBjYXNlIGlzIG5vdCBLb3JlbWF0c3UsIGFuZCBpZiBpdCB3ZXJlIEkgd291
bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgc3RhbmRpbmcgaGVyZSwgYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHdvdWxk
IG5vdCBiZSBkZWZlbmRpbmcgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdHJhdmVsIGJhbiBjYXNlcyBh
cmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVhY2ggdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQsIGJ1dCB0aGF0IHdvdWxkIGxp
a2VseSBiZSBjZW1lbnRlZCBpZiB0aGUgNHRoIGFuZCA5dGggQ2lyY3VpdHMgcmVhY2ggZGlmZmVy
aW5nIGNvbmNsdXNpb25zIGFib3V0IGl0cyBsZWdhbGl0eS4gQmVjYXVzZSBvZiBob3cgdGhlIGNv
dXJ0cyBjaG9zZSB0byBwcm9jZWVkLCBhIGZ1bGwgc2xhdGUgb2YgMTMganVkZ2VzIGhlYXJkIHRo
ZSA0dGggQ2lyY3VpdCBhcmd1bWVudHMgbGFzdCB3ZWVrLCB3aGlsZSBqdXN0IHRocmVlLCBhbGwg
YXBwb2ludGVlcyBvZiBQcmVzaWRlbnQgQmlsbCBDbGludG9uLCB3aWxsIGNvbnNpZGVyIHRoZSBj
YXNlIGluIFNlYXR0bGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.