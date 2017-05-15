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Federal judges ask if travel ban is biased against Muslims

By Gene Johnson
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 10:21 AM
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Protesters wave signs and chant during a demonstration against President Donald Trump's revised travel ban, Monday outside a federal courthouse in Seattle. A three-judge panel of the 9th U.S. Circuit Court of Appeals heard arguments Monday in Seattle over Hawaii's lawsuit challenging the travel ban, which would suspend the nation's refugee program and temporarily bar new visas for citizens of Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. (AP Photo/Ted S. Warren)


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