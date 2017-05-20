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Fentanyl: States step up responses to drug 50 times stronger than heroin that can kill you within seconds

By Christine Vestal
Stateline.org

Published: May 20, 2017 - 07:31 PM
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A billboard in Frederick, Md., displays the number of opioid overdoses and deaths in 2017. As the deadly illicit opioid fentanyl spreads, state and local governments are accelerating their public health and law enforcement responses. (The Pew Charitable Trusts/TNS)


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