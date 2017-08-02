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First embryo gene repair holds promise for inherited disease

By Lauran Neergaard
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 07:34 PM
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In this July 31 photo provided by Oregon Health & Science University, Shoukhrat Mitalipov (left) talks with research assistant Hayley Darby in the Mitalipov Lab at OHSU in Portland, Ore. Mitalipov led a research team that, for the first time, used gene editing to repair a disease-causing mutation in human embryos, laboratory experiments that might one day help prevent inherited diseases from being passed to future generations. (Kristyna Wentz-Graff/Oregon Health & Science University via AP)


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