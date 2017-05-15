First lady: Barron to attend private Episcopal school in MD

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRmlyc3QgbGFkeSBNZWxhbmlhIFRydW1wIGFubm91bmNlZCBNb25kYXkg
dGhhdCBoZXIgc29uLCBCYXJyb24sIHdpbGwgYXR0ZW5kIGEgcHJpdmF0ZSBFcGlzY29wYWwgc2No
b29sIGluIE1hcnlsYW5kLCBiZWdpbm5pbmcgdGhpcyBmYWxsLjwvcD48cD5UaGUgYW5ub3VuY2Vt
ZW50IGFuc3dlcmVkIG9uZSBvZiB0aGUgbGluZ2VyaW5nIHF1ZXN0aW9ucyBzdXJyb3VuZGluZyB0
aGUgZmlyc3QgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgdW51c3VhbCBsaXZpbmcgYXJyYW5nZW1lbnQuIE1ycy4g
VHJ1bXAgYW5kIDExLXllYXItb2xkIEJhcnJvbiBoYXZlIGJlZW4gbGl2aW5nIGF0IFRydW1wIFRv
d2VyIGluIE5ldyBZb3JrIHNpbmNlIERvbmFsZCBUcnVtcCB0b29rIG9mZmljZSBpbiBKYW51YXJ5
LCB3aGlsZSB0aGUgcHJlc2lkZW50IGhhcyBsaXZlZCBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxw
PlRydW1wIGhhcyBzYWlkIGhpcyB3aWZlIGFuZCB5b3VuZ2VzdCBjaGlsZCB3aWxsIHJlbG9jYXRl
IHRvIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhZnRlciB0aGUgY3VycmVudCBzY2hvb2wgeWVhciBlbmRzLCB3
aGljaCBtZWFudCBmaW5kaW5nIGEgbG9jYWwgc2Nob29sIGZvciBCYXJyb24uPC9wPjxwPk1ycy4g
VHJ1bXAgc2FpZCBNb25kYXkgdGhhdCB0aGV5IGhhdmUgY2hvc2VuIFN0LiBBbmRyZXcmIzgyMTc7
cyBFcGlzY29wYWwgU2Nob29sIGluIFBvdG9tYWMsIE1hcnlsYW5kLCBmb3IgdGhlaXIgc29uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMga25vd24gZm9yIGl0cyBkaXZlcnNlIGNvbW11bml0eSBhbmQgY29t
bWl0bWVudCB0byBhY2FkZW1pYyBleGNlbGxlbmNlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0
ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGUgbWlzc2lvbiBvZiBTdC4gQW5kcmV3JiM4MjE3O3MgaXMgJiM4MjE2
O3RvIGtub3cgYW5kIGluc3BpcmUgZWFjaCBjaGlsZCBpbiBhbiBpbmNsdXNpdmUgY29tbXVuaXR5
IGRlZGljYXRlZCB0byBleGNlcHRpb25hbCB0ZWFjaGluZywgbGVhcm5pbmcsIGFuZCBzZXJ2aWNl
LCYjODIxNzsgYWxsIG9mIHdoaWNoIGFwcGVhbGVkIHRvIG91ciBmYW1pbHkuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5Bbm51YWwgdHVpdGlvbiByYW5nZXMgZnJvbSBtb3JlIHRoYW4gJDIzLDAwMCBmb3IgcHJlLUsg
dG8gbW9yZSB0aGFuICQ0MCwwMDAgZm9yIHN0dWRlbnRzIGluIGdyYWRlcyA5LTEyLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIHRoZSBjb21pbmcgc2Nob29sIHllYXJzIGF0IFN0LiBB
bmRyZXcmIzgyMTc7cywmIzgyMjE7IE1ycy4gVHJ1bXAgc2FpZC48L3A+PHA+Rm91bmRlZCBpbiAx
OTc4LCBTdC4gQW5kcmV3JiM4MjE3O3MsIGEgZGF5IHNjaG9vbCwgaGFzIGEgdG90YWwgZW5yb2xs
bWVudCBvZiA1ODAgc3R1ZGVudHMgaW4gcHJla2luZGVyZ2FydGVuIHRocm91Z2ggMTJ0aCBncmFk
ZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGl0cyB3ZWJzaXRlLiBDbGFzcyBzaXplcyBhcmUgc21hbGwsIHdpdGgg
YW55d2hlcmUgZnJvbSAxMSB0byAxMyBzdHVkZW50cywgYW5kIGFsbCBvZiBpdHMgZ3JhZHVhdGVz
IGdvIG9uIHRvIGNvbGxlZ2UsIHRoZSBzY2hvb2wgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHdlIGNh
bWUgdG8ga25vdyBCYXJyb24gdGhyb3VnaCB0aGUgYWRtaXNzaW9uIHByb2Nlc3MsIGl0IGJlY2Ft
ZSBjbGVhciB0aGF0IGhlLCBsaWtlIGFsbCBvZiBvdXIgbmV3bHkgZW5yb2xsZWQgc3R1ZGVudHMs
IHdpbGwgYmUgYSBncmVhdCBhZGRpdGlvbiB0byBTdC4gQW5kcmV3JiM4MjE3O3MsJiM4MjIxOyBz
Y2hvb2wgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMgd3JvdGUgaW4gYSBsZXR0ZXIgdG8gcGFyZW50cyBvbiBNb25k
YXkuPC9wPjxwPkEgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIHNjaG9vbCwgUm9iZXJ0
IEtvc2Fza3ksIHdvdWxkIG5vdCBoYXZlIGFueSBhZGRpdGlvbmFsIGNvbW1lbnQgb3V0IG9mIHJl
c3BlY3QgZm9yIHN0dWRlbnRzJiM4MjE3OyBwcml2YWN5LjwvcD48cD5UaGUgc2Nob29sIGlzIGtu
b3duIGZvciByZXNlYXJjaC1pbmZvcm1lZCB0ZWFjaGluZyBhbmQgdGhlIHVzZSBvZiBuZXVyb3Nj
aWVuY2UgYW5kIG90aGVyIGJyYWluLWJhc2VkIHJlc2VhcmNoLCBib3RoIHRvIGhlbHAgaGlnaC1h
Y2hpZXZpbmcgc3R1ZGVudHMgdW5sb2NrIHRoZWlyIHBvdGVudGlhbCBhbmQgdG8gdGFpbG9yIGVk
dWNhdGlvbiB0byBjaGlsZHJlbiB3aXRoIGxlYXJuaW5nIGRpc2FiaWxpdGllcyBvciBkaWZmZXJl
bmNlcy48L3A+PHA+QmFycm9uIGN1cnJlbnRseSBhdHRlbmRzIENvbHVtYmlhIEdyYW1tYXIgYW5k
IFByZXBhcmF0b3J5IFNjaG9vbCBvbiB0aGUgVXBwZXIgV2VzdCBTaWRlIG9mIE1hbmhhdHRhbi48
L3A+PHA+U3QuIEFuZHJldyYjODIxNztzIGlzIGxvY2F0ZWQgaW4gdGhlIHdlYWx0aHkgZW5jbGF2
ZSBvZiBQb3RvbWFjLCBhYm91dCAxNyBtaWxlcyBub3J0aHdlc3Qgb2YgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNl
IGFuZCBhIDMwLW1pbnV0ZSBkcml2ZSBpbiBsaWdodCB0cmFmZmljLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2No
b29sIGxlYWRlcnMgYXJlIHdvcmtpbmcgZGlyZWN0bHkgd2l0aCB0aGUgU2VjcmV0IFNlcnZpY2Ug
dG8gZW5zdXJlIHRoYXQgLi4uIGxvZ2lzdGljcyBhbmQgc2VjdXJpdHkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0
byB3b3JrIHNtb290aGx5IGFuZCBkaXNjcmVldGx5IG5leHQgeWVhciBmb3IgYWxsIG9mIG91ciBz
dHVkZW50cyBhbmQgZmFtaWxpZXMsJiM4MjIxOyB0aGUgbGV0dGVyIHRvIHBhcmVudHMgc2FpZC48
L3A+PHA+VGhlIFRydW1wcyYjODIxNzsgZGVjaXNpb24gdG8gc2VuZCBCYXJyb24gdG8gU3QuIEFu
ZHJldyYjODIxNztzIG1hcmtzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIGRlY2FkZXMgdGhhdCB0aGUgc2No
b29sLWFnZWQgY2hpbGQgb2YgYSBwcmVzaWRlbnQgd2lsbCBhdHRlbmQgYSBzY2hvb2wgb3RoZXIg
dGhhbiBhdCBTaWR3ZWxsIEZyaWVuZHMsIGFuIGVsaXRlIFF1YWtlciBzY2hvb2wgd2l0aCBjYW1w
dXNlcyBpbiBXYXNoaW5ndG9uIGFuZCBCZXRoZXNkYSwgTWFyeWxhbmQuPC9wPjxwPlByZXNpZGVu
dCBCaWxsIENsaW50b24mIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciwgQ2hlbHNlYSwgYXR0ZW5kZWQgU2lkd2Vs
bC4gU28gZGlkIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlcnMsIE1hbGlh
IGFuZCBTYXNoYS48L3A+PHA+TWFsaWEgT2JhbWEsIDE4LCBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBTaWR3ZWxs
IGluIEp1bmUgMjAxNi4gU2hlIGlzIHRha2luZyB0aGUgeWVhciBvZmYsIHdoYXQgaXMga25vd24g
YXMgYSAmIzgyMjA7Z2FwIHllYXIsJiM4MjIxOyBiZWZvcmUgaGVyIGV4cGVjdGVkIGVucm9sbG1l
bnQgYXQgSGFydmFyZCB0aGlzIGZhbGwuIFNhc2hhIE9iYW1hLCAxNSwgaXMgYSBzb3Bob21vcmUg
YXQgU2lkd2VsbCBGcmllbmRzLiBIZXIgcGFyZW50cyBkZWNpZGVkIHRvIGxpdmUgaW4gV2FzaGlu
Z3RvbiBhZnRlciBsZWF2aW5nIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzbyBzaGUgY2FuIGZpbmlzaCBoZXIg
c3R1ZGllcyB0aGVyZS48L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBXLiBCdXNoJiM4MjE3O3MgZGF1
Z2h0ZXJzIGhhZCBncmFkdWF0ZWQgaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kIHdlcmUgaGVhZGVkIHRvIGNvbGxl
Z2Ugd2hlbiBoZSB3YXMgZWxlY3RlZC48L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IEppbW15IENhcnRlciBpcyB0
aGUgb25seSByZWNlbnQgcHJlc2lkZW50IHRvIHNlbmQgaGlzIGNoaWxkLCBkYXVnaHRlciBBbXks
IHRvIGEgRGlzdHJpY3Qgb2YgQ29sdW1iaWEgcHVibGljIHNjaG9vbC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVyIEJlbiBOdWNrb2xzIGlu
IFdhc2hpbmd0b24gY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgy
MTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgRGFybGVuZSBTdXBlcnZpbGxlIG9uIFR3aXR0ZXI6IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZHN1cGVydmlsbGVhcCIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZHN1cGVydmlsbGVhcDwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.