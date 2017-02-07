First Navy SEAL to become admiral dies at 93

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIERJRUdPOiBSaWNoYXJkIEx5b24sIHRoZSBmaXJzdCBOYXZ5IFNFQUwgdG8gcmlzZSB0
byB0aGUgcmFuayBvZiBhZG1pcmFsLCBoYXMgZGllZC4gSGUgd2FzIDkzLjwvcD48cD5MeW9uIGRp
ZWQgRnJpZGF5IHN1cnJvdW5kZWQgYnkgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzIGF0IGhpcyBiZWFjaGZy
b250IGhvbWUgaW4gT2NlYW5zaWRlLCBub3J0aCBvZiBTYW4gRGllZ28sIHNhaWQgbGlmZWxvbmcg
ZnJpZW5kIEtlbGx5IFNhcmJlciwgd2hvIG1ldCBMeW9uIGFzIGEgY2hpbGQgYmVjYXVzZSBoZXIg
ZmF0aGVyIHdhcyBhbHNvIGEgU0VBTC48L3A+PHA+U2FyYmVyIHJlY2FsbGVkIHBob3RvcyBvZiBM
eW9uIGFuZCB0aGUgb3RoZXIgU0VBTHMgZHVyaW5nIHRoZSBlbGl0ZSBtaWxpdGFyeSB0ZWFtJiM4
MjE3O3MgYmVnaW5uaW5ncywgc2hvd2luZyB0aGVtIHN3aW1taW5nIHdpdGgga25pdmVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SGUgcmVtaW5kZWQgbWUgb2YgSmFtZXMgQm9uZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSBuZXZlciBzYXcgaGltIGxvc2UgaGlzIGNvb2wuIEkgbmV2ZXIgc2F3IGhpbSBiZSBu
b3RoaW5nIGJ1dCBraW5kIGFuZCB0cmVhdCBwZW9wbGUgd2l0aCBtYW5uZXJzLiBIZSB3YXMgYSBy
ZWFsIGNsYXNzIGFjdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkx5b24gZW5saXN0ZWQgaW4gdGhlIE5hdnkgaW4g
MTk0MiB3aGlsZSBzdHVkeWluZyBhdCBZYWxlIFVuaXZlcnNpdHkuIEhlIHdhcyBhbW9uZyB0aGUg
Zmlyc3QgdG8gZW5kdXJlIHRoZSBTRUFMIHRyYWluaW5nIGtub3duIGFzICYjODIyMDtIZWxsIFdl
ZWsmIzgyMjE7IGluIHdoaWNoIHRyYWluZWVzIHNwZW5kIHNldmVuIGRheXMgd2l0aCBhbG1vc3Qg
bm8gc2xlZXAsIHJ1bm5pbmcsIHN3aW1taW5nIGFuZCBkb2luZyBvdGhlciBkcmlsbHMuPC9wPjxw
PkhlIHNlcnZlZCBmb3VyIGRlY2FkZXMgaW4gdGhlIE5hdnksIGluY2x1ZGluZyBXb3JsZCBXYXIg
SUkgYW5kIHRoZSBLb3JlYW4gV2FyLCBhbmQgd2FzIGFtb25nIHRoZSBmaXJzdCBVLlMuIHRyb29w
cyB0byBlbnRlciBKYXBhbiBhZnRlciB0aGUgYXRvbWljIGJvbWIgd2FzIGRyb3BwZWQuIEhlIHdl
bnQgb24gdG8gd29yayBhcyBhIHNjb3V0IGludGVsbGlnZW5jZSBvZmZpY2VyIGluIG5vcnRoZXJu
IENoaW5hLiBIZSBsYXRlciBzZXJ2ZWQgaW4gS29yZWEuPC9wPjxwPkFuIGF3YXJkLXdpbm5pbmcg
c3dpbW1lciwgaGUgY29udGludWVkIHRvIGJvZHkgc3VyZiBpbiBjb21wZXRpdGlvbnMgaW50byBo
aXMgNzBzLCBTYXJiZXIgc2FpZC4gSGUgc3RheWVkIGFjdGl2ZSBpbiB0aGUgU0VBTCBjb21tdW5p
dHkgdW50aWwgaGlzIGRlYXRoIGFuZCBtZW50b3JlZCB5b3VuZyBTRUFMIGNhbmRpZGF0ZXMgdW50
aWwgcmVjZW50bHkuPC9wPjxwPkx5b24gcmV0aXJlZCBmcm9tIHRoZSBOYXZ5IGluIDE5ODMgYW5k
IHdvcmtlZCBhcyBhIHJldGFpbCBtYXJrZXRpbmcgYW5kIGZpbmFuY2lhbCBleGVjdXRpdmUuIEhl
IHNlcnZlZCB0d28gdGVybXMgYXMgbWF5b3Igb2YgT2NlYW5zaWRlIGluIDE5OTIgYW5kIDE5OTYs
IGFuZCBzZXJ2ZWQgb24gdmFyaW91cyBib2FyZHMsIGluY2x1ZGluZyBhcyBwcmVzaWRlbnQgb2Yg
dGhlIE9jZWFuc2lkZSBVbmlmaWVkIFNjaG9vbCBEaXN0cmljdCBib2FyZCBvZiB0cnVzdGVlcy48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.