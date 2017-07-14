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Florida sinkhole swallows boat, 2 homes; 10 others evacuated

By Jennifer Kay and Freida Frisaro
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 02:55 PM | Updated: July 14, 2017 - 02:57 PM
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In this aerial photo, debris is strewn about after a sinkhole damaged two homes in Land O' Lakes, Fla. on Friday, July 14, 2017. A sinkhole that started out the size of a small swimming pool and continued to grow has swallowed a home in Florida and severely damaged another. (Luis Santana/Tampa Bay Times via AP)


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