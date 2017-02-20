All CATEGORIES
☰ Menu

Flying coach: Many universities, including Ohio State, are using private planes

By Collin Binkley
Associated Press

Published: February 20, 2017 - 09:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In thisDec. 26, 2016 photo, Ohio State head coach Urban Meyer speaks to the media after arriving with his team at Phoenix Sky Harbor Airport in Phoenix. Once seen as a luxury of the corporate world, private planes are becoming increasingly common at U.S. colleges and universities as schools try to attract athletes, raise money and reward coaches with jet-set vacations. At Ohio State University, which leases one plane and partly owns another, Meyer and members of his family took more than 10 personal trips last school year, including a vacation in Florida, a weekend getaway to Cape Cod and a spring break in South Carolina. (AP Photo/Ralph Freso)


MORE IN NEWS

uacross08cut_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit

William Cross Jr., a psychologist, author, theorist and researcher, spoke to several hundred people at the University of Akron’s Black Male Symposium on Friday as part of its Black Male Summit event.

barberton08cut
Barberton school district selects new superintendent
syria08cut_01
Analysis: U.S. missile strike could resonate beyond Syria
sweden08cut_01
Stolen truck plows into crowd, killing 4 in Stockholm; Sweden calls it terrorism
supco08cut_01
Gorsuch’s confirmation puts the Trump brand on the Supreme Court, perhaps for decades
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next