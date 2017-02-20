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Flying coach: Many universities, including Ohio State, are using private planes

By Collin Binkley
Associated Press

Published: February 20, 2017 - 09:56 PM
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In thisDec. 26, 2016 photo, Ohio State head coach Urban Meyer speaks to the media after arriving with his team at Phoenix Sky Harbor Airport in Phoenix. Once seen as a luxury of the corporate world, private planes are becoming increasingly common at U.S. colleges and universities as schools try to attract athletes, raise money and reward coaches with jet-set vacations. At Ohio State University, which leases one plane and partly owns another, Meyer and members of his family took more than 10 personal trips last school year, including a vacation in Florida, a weekend getaway to Cape Cod and a spring break in South Carolina. (AP Photo/Ralph Freso)


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