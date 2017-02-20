All CATEGORIES
☰ Menu

Flying coach: Many universities, including Ohio State, are using private planes

By Collin Binkley
Associated Press

Published: February 20, 2017 - 09:56 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In thisDec. 26, 2016 photo, Ohio State head coach Urban Meyer speaks to the media after arriving with his team at Phoenix Sky Harbor Airport in Phoenix. Once seen as a luxury of the corporate world, private planes are becoming increasingly common at U.S. colleges and universities as schools try to attract athletes, raise money and reward coaches with jet-set vacations. At Ohio State University, which leases one plane and partly owns another, Meyer and members of his family took more than 10 personal trips last school year, including a vacation in Florida, a weekend getaway to Cape Cod and a spring break in South Carolina. (AP Photo/Ralph Freso)


MORE IN NEWS

ruhlin26_mug Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron fire union treasurer waives extradition, will return to Akron to face theft charges

The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

drugcourt25_01
Akron drug court program extended to Stow defendants
lifeclass25cut_01
Stow judge creates program that uses inspiration to turn around offenders
Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next