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Food stamps, Medicaid on chopping block in Trump’s budget

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: May 22, 2017 - 11:10 AM | Updated: May 22, 2017 - 11:11 AM
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In this photo taken May 19, 2017, a GPO worker stacks copies of "Analytical Perspectives Budget of the U.S. Government Fiscal Year 2018" onto a pallet at the U.S. Government Publishing Office's (GPO) plant in Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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