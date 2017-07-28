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For first time, FDA wants to cut addictive nicotine in cigarettes

By Carla K. Johnson
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 06:44 PM
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In this Nov. 10, 2016 photo, test cigarettes sit in a smoking machine in a lab at the Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. On Friday the U.S. Food and Drug Administration announced that it wants to lower nicotine levels in cigarettes so they aren't so addictive. (AP Photo/Branden Camp)


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