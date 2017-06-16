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For Georgia escapees, end of road is a driveway in Tennessee

By Erik Schelzig And Kate Brumback
Associated Press

Published: June 16, 2017 - 02:34 PM
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Tennessee Bureau of Investigation Director Mark Gwyn, center, speaks during a news conference held at a truck stop Thursday, June 15, 2017, in Christiana, Tenn., after authorities arrested Donnie Rowe and Ricky Dubose, two escaped inmates wanted in the slayings of two Georgia prison guards. The two escaped inmates sought in the killings of two guards on a Georgia prison bus were captured Thursday in Tennessee after holding an elderly couple captive and leading police on a chase by car and foot, authorities said. At left is Tennessee Highway Patrol Lt. Bill Miller, and at right is Rutherford County Sheriff Mike Fitzhugh. (AP Photo/Mark Humphrey)


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