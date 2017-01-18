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Former President George H.W. Bush, wife Barbara hospitalized

By Michael Graczyk
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 08:44 AM | Updated: January 18, 2017 - 02:41 PM
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FILE - In this April 2, 2016, file photo, former President George H. W. Bush waves as he arrives at NRG Stadium before the NCAA Final Four tournament college basketball semifinal game between Villanova and Oklahoma in Houston. Houston-area media are quoting former President George H.W. Bush's chief of staff as saying that Bush has been hospitalized in Houston. (AP Photo/David J. Phillip, File)


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