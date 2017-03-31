All CATEGORIES
☰ Menu

Francine Wilson, subject of spousal abuse case shown in ‘The Burning Bed,’ dies

By Corey Williams
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 10:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 4, 1977 photo, Francine Hughes and her laywer Arjen Greydanus talk during a news conference in Lansing, Mich. Wilson, whose Michigan spousal abuse case was the subject of a 1984 television movie called The Burning Bed, has died. She was 69. A memorial service was held Wednesday in Florence, Alabama, for Wilson, who had been living in the nearby Leighton. (Lansing State Journal via AP)


MORE IN NEWS

run01web MICHAEL CHRITTON - AKRON BEACON JOURNAL
From couch to the finish line: Join a Beacon Journal team in training for Akron Marathon Race Series

Did you know that if you can walk or run 1 mile, you can participate in the Akron Marathon Race Series?

summa01web
Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors
dyer01web
Bob Dyer: Sizing up the racial divide
church01_1
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property
abortion01gfxWEB
Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next