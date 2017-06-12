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Russia inquiry

Fresh questions for Sessions — and he’ll answer in public

By Eric Tucker and Deb Riechmann
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 12:45 PM | Updated: June 13, 2017 - 10:33 AM
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Attorney General Jeff Sessions speaks at the U.S. Customs and Border Protection office, March 6 in Washington. Sessions, whose contacts with Russia's ambassador to the U.S. during the presidential campaign has sparked questions, agreed Saturday, June 10, to appear before the Senate intelligence committee as it investigates alleged Russian meddling in the election. (AP Photo/Susan Walsh)


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